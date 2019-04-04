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Geçen ay Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları düzenlediğini kabul eden Brenton Tarrant yarın yeniden yargıç karşısına çıkacak. Geçen duruşmada mahkemenin atadığı avukatı reddeden Brenton Tarrant'ın hukuki süreci propaganda aracı olarak kullanmasından endişe ediliyor.

Avustralya vatandaşı olan Brenton Tarrant, 50 cinayetin yanı sıra ve 39 cinayet teşebbüsü ile de suçlanıyor.

Polis, Tarrant'in tutuklanmasının bir cinayet üzerinden gerekçelendirildiğini ancak yarın yapılacak duruşmada, 15 Mart saldırısının ölüm ve yaralamalarının tamamının hakkındaki suçlamalara ekleneceğini açıkladı.

28 yaşındaki Tarrant, Christchurch'teki duruşmaya, Auckland kentindeki yüksek güvenlikli cezaevinden video bağlantı aracılığıyla katılacak.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Tarrant'in duruşmaya katılımının kısa olacağı, avukatlık konusundaki tutumunun belirlenmesi süresince bağlantı yapılacağı belirtildi.

Tarrant, saldırı sonrası 16 Mart günü çıkarıldığı ilk duruşmada, mahkeme tarafından atanan avukatı kabul etmemiş, bu da hukuki süreçte kendini temsil ederek, mahkemeyi propaganda aracı olarak kullanabileceği endişesi yaratmıştı.

Mahkeme, Cuma gününkü duruşmada Brenton Tarrant'a suçlu olup olmadığının sorulmayabileceğini de açıkladı.

Ülke medyasının, Tarrant'ı kameraya alması veya fotoğraflaması da mahkeme tarafından yasaklanmış durumda.

Telif hakkı Getty Images Image caption Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Tarrant'ın "terör saldırısı" düzenlediğini söylemişti.

Ülkede 11 Eylül saldırıları sonrası yasalaşan, Yeni Zelanda Terörizmle Mücadele Yasası'nın, çok az olay için kullanıldığı ve yargılama sürecini karmaşıklaştırabileceği yorumu yapılıyor.

Yeni Zelanda Cezaevi Kurumu'ndan geçen ay yapılan açıklamada, Tarrant'ın tecrit altında tutulduğu ve sürekli gözlemlendiği kaydedilmişti.

Tarrant'ın gazete, radyo, televizyon erişimi bulunmadığı gibi ziyaretçiye de izin verilmiyor.

Ülke medyası hüküm giymesi halinde, Tarrant'ın aşırı sağcı görüşleri nedeniyle diğer mahkumlar tarafından hedef alınmaması için, uzun bir tecrit yaşayabileceği kaydediliyor.