1982'de kaybolan İsrailli askerden geriye kalanlar bulundu

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Suriye ile İsrail arasında yaşanan savaştan bu yana kayıp olan 3 İsrailli askerden birinin cenazesi bulundu. İsrail basını, opeerasyonda Rusya'nın önemli bir rol oynadığını yazdı.

ABD doğumlu tank komutanı Astsubay kıdemli çavuş Zachary Baumel'in cenazesinden geriye kalanlar, birkaç gün önce El Al uçağıyla İsrail'e geri getirildi.

Baumel, 1982'de İsrail'le Suriye arasında yaşanan Sultan Yakup muharebesinden bu yana kayıp olan üç İsrailli askerden biri.

Baumel'in cenazesi, İsrail istihbarat servisinin operasyonuyla üçüncü bir ülke üzerinden İsrail'e geri getirilebildi.

İsrail Ordusu operasyonla ilgili daha fazla bilgi vermedi.

İsrail basını: Rusya da operasyona dahil oldu

İsrail'in Kanal 13 televizyonu ise, Rusya'nın da operasyona dahil olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Perşembe günü Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gitti.

Eylül 2018'de Rus ordusu sözcülerinden Tümgeneral Igor Konaşenkov, "İsrail'in Rusya'ya, Suriye'deki bir koordinatta olduğu belirlenen bir İsrailli askerin cenazesini bulma talebiyle başvurduğunu" söylemişti.

Konaşenkov "Rusya, Suriye'deki ortaklarımızla operasyon yapmayı kabul ettikten sonra bir araştırma planlandı," demişti.

Rusya, Suriye'deki iç savaşta hükümet yanlısı güçleri destekliyor.

Savaşta kaybolan 5 askerden 2'si esir değişiminde kurtarılmıştı

11 Eylül 1982'de Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde Suriye ve İsrail askerlerinin arasındaki Sultan Yakup muharebesinde beş İsrail askeri kaybolmuştu.

Birkaç yıl sonra İsrail, Suriye ve Filistinli müttefiki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ile esir değişimi anlaşması yaptı. Askerlerden ikisi bu takas sırasında hayattaydı ve ülkelerine geri döndü.

Baumel ve diğer iki çavuş, Yehuda Katz ve Avi Feldman ise, İsrailli yetkililerin çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Son 36 yıldır üç askerin durumu ve nerede olduklarıyla ilgili çelişkili haberler geliyordu. Bazı haberler hayatta olduklarını ve esir alındıklarını söylerken, bazıları hayatta olmadıklarını iddia ediyordu.

Geçen yıl bir İsrail gazetesi, askerlerin öldüğünü ve Şam'ın güneyindeki Filistin mülteci kampı Yarmuk'a gömüldüğünü yazdı. Suriye ordusu, Yarmuk Kampı'nı mayıs ayında IŞİD'den geri alınmıştı.

Çarşamba günü konuyla ilgili bir açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bugün, bir bilinmezliği ortadan kaldırıyoruz ve netleştiriyoruz" dedi:

"Bu, başbakan olarak geçirdiği yıllar boyunca yaşadığım en duygusal anlardan biri."

Genelkurmay Başkanı Korgeneral Aviv Kochavi de açıklamasında şunları söyledi:

"Benim başında olduğum İsrail Ordusu komutanlarının omuzlarında, orduya katılmış ve İsrail'e sadakat yemini etmiş her bir askeri koruma görevi vardır.

"Bu yıllar süren bir çalışma. Bu esnada kayıpların yerini tespit etmek için sayısız çalışma ve operasyon yapıldı. İstihbarat örgütümüzün bir dizi operasyonu sonucunda başarıya ulaşıldı ve Çavuş Baumel'in kimliği tespit edilip, ülkeye geri getirildi."

Ordu Sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus da adli tıp çalışmalarının, Baumel'in savaşta mı yoksa başka şartlar altında mı hayatını kaybettiğini ortaya çıkaracağını söyledi.

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