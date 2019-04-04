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Libya'nın doğusunda büyük bir alanı kontrolü altında tutan emekli general Halife Hafter, lideri olduğu Libya Ulusal Ordusu'na batıya giderek başkent Trablus'u ele geçirme emrini verdi.

Uluslararası alanda tanınan hükümetin bulunduğu başkent Trablus'ta, bu hükümetin tanıdığı ordu var.

Hafter, emri bir sesli mesaj hazırlayarak kontrolü altındaki bölgede yayın yapan bir TV kanalı üzerinden verdi.

"Trablus'u özgürleştirme operasyonu" başlıklı videoda duyulan mesajında Hafter, "Trablus'un dışında konuşlanmış olan ordumuza! Bugün yürüyüşümüzü tamamlıyoruz. Yakın zamanda başlıyoruz." dedi.

Emir, Trablus'un güneyindeki, başkente 100 km uzaklıktaki Garyan kentinin Libya Ulusal ordusu tarafından ele geçirilmesinin hemen ardından geldi.

Hafter'in yıllardır üslendiği doğudaki Bingazi kentinden yola çıkan ordusu, Trablus'taki Başbakan Fayez Sarraj'a bağlı birlikleri çarşamba günü Garyan'da yenmişti.

Hafter'in ordularının yolunun üzerinde Misrata'da güçlü milis gruplar ise hükümete bağlılıklarını bildirerek, Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nu durdurma yemini etti.

BM: Endişeliyiz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Trablus'a yaptığı ziyarette, askerlerin bu hareketliliğinden endişe ettiğini söylemişti.

Libya'nın eski devlet başkanı Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinin ardından farklı milis grupların arasında çatışmaların sürdüğü Libya'da Aralık 2015'te uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'in desteğiyle, Fayez Sarrac önderliğinde Ulusal Birlik Hükümeti oluşturulmuştu.

Ancak çatışmalar ve Mısır'da darbeyle iktidara gelen Cumhurbaşkanı Sisi'nin desteklediği Halife Hafter'in etkisindeki milis güçler sebebiyle bu hükümet Trablus'ta göreve ancak Mart 2016'da başladı.

Kaddafi döneminin etkili komutanlarından olan Hafter, ayaklanmalar sırasında muhaliflerin safına geçmiş ve ülkenin doğusundaki silahlı gruplar üzerinde etkili olmuştu. Ülkede ilk siyasi ayrılık Hafter'in emrindeki gruplarla Batı'daki milis gruplar arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası başladı.

Hafter, Mayıs 2014'te 'Onur Operasyonu' adı altında Bingazi'ye operasyon düzenlemiş bölgeyi kontrol altına almıştı.