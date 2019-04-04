Belçika, Afrika'daki eski sömürgelerinden kaçırılan çocuklar için özür diledi

Telif hakkı Reuters Image caption Belçika Başbakanı Charles Michel Parlamentoda özür dilerken

Belçika Başbakanı Charles Michel, Afrika'da Burundi, Kongo ve Ruanda'daki sömürge yönetimi sırasında doğmuş binlerce melez çocuğun kaçırılması ile ilgili olarak devlet adına özür diledi.

Bu ülkelere yerleşmiş Belçikalı erkeklerin 1940 ve 50'lerde yerli kadınlarla ilişkisinden doğan melez çocuklar, 1960'da Kongo'nun bağımsızlık ilanının hemen öncesinde zorla Belçika'ya götürülerek Roman Katolik kilisesine bağlı kuruluşların korumasına veya Belçikalı ailelere evlatlık verilmişti.

Belçikalı liderin parlamentoda milletvekillerinin yanı sıra onlarca melez kişinin davet edildiği oturumdaki özrü, Belçika'nın sömürgelerde işlenen insan hakları ihlallerine dair sorumluluğunu ilk kez kabul etmesi anlamına geliyor.

Michel, Belçika'nın Orta Afrika ülkelerinde 50 yıldan fazla süren sömürge yönetimi sırasında "melez çocuklara ve onların ailelerine yönelik Belçika devleti tarafından temel hak ihlalleri işlenmiştir" diyerek "onlara yönelik adaletsizlikler ve maruz kaldıkları acılardan dolayı" özür diledi.

Anneler çocuklarını aradı

Birçok Belçikalı erkek, çocukların babalık vesayetini kabul etmediği için Belçika vatandaşı olamamış ve devletsiz kalmıştı.

Afrika'da kalan anneler melez çocuklarını bulmaya çalışırken Belçika'da büyüyen çocukların bazıları da hala Afrika'daki akrabalarını bulmaya çalışıyor.

İki yıl önce de Katolik kilisesi bu skandaldaki rolü nedeniyle özür dilemişti.

Belçika'nın sömürge tarihi son aylarda yeniden mercek altına alınmaya başlandı.

Birleşmiş Milletler uzmanları, Kongo'daki sömürge yönetimi sırasında işlenen zulümlerden dolayı Belçika hükümetini özür dilemeye çağırmış, ancak Başbakan o dönem yanıt vermemişti.

Kongo'nun Belçika sömürgesi olduğu dönemde 10-15 milyon Afrikalının öldüğü tahmin ediliyor.