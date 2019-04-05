Brezilya'da ders kitapları '1964 darbesini inkâr etmek üzere revize edilecek'

Telif hakkı AFP Image caption Brezilya'da 21 yıllık askeri yönetim sırasında öldürülen ve kaybedilenlerin aileleri tarafından yapılan bir gösteri

Brezilya Eğitim Bakanı Ricardo Velez, öğrencilere "daha geniş bir tarih versiyonu" sunmak üzere ders kitaplarının revize edileceğini söyledi.

Velez, demokratik seçimle yönetime gelen Joao Goulart hükümetinin 1964'te askeri bir darbeyle düşürüldüğünü inkâr ediyor. 21 yıllık askeri yönetimi ise "zora dayalı demokratik rejim" olarak adlandırıyor.

Velez'in açıklaması, aşırı sağcı Devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun darbe yıldönümünde kutlamalar yapılacağı açıklamasının ardından geldi.

Valor Economico dergisine konuşan Velez, "Brezilya tarihi, 31 Mart 1964'te yaşanan olayın Brezilya toplumunun aldığı bağımsız bir karar olduğunu gösteriyor" dedi.

1964'teki darbeyi takip eden 21 yıllık askeri yönetim, ağır baskı ve sansür uygulamalarıyla hatırlanıyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Brezilya Eğitim Bakanı Ricardo Velez

'Zora dayanan demokratik rejim'

2014'te darbe ve sonrası dönemde yaşanan olayları incelemek için kurulan Hakikat Komisyonu'nun bulgularına göre, bu dönemde 400'den fazla insan öldürülmüş veya kaybedilmiş, binlerce kişi ise gözaltına alınıp işkence görmüştü.

Eğitim Bakanı Velez ise askeri yönetimi "o dönem gerekli olan ve zora dayanan bir demokratik rejim" olarak tanımlayıp, Goulart'ın devrilmesinin "dönemin anayasasına karşı yapılmış bir darbe değil, kurumsal bir değişim" olduğunu söyledi.

Brezilya Ders Kitapları Derneği Başkanı Candido Grangeiro ise Velez'in planını eleştirerek, eğitim materyallerinin değiştirilmesinin fikirlere değil, geniş akademik araştırmalara dayanması gerektiğini vurguladı.

'Naziler solcuydu'

Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo ise daha önce yaptığı bir konuşmasında Nazizmi "solcu bir hareket" olarak tanımlamıştı.

Devlet Başkanı Bolsonaro'ya bu konuşmada ifade edilen fikre katılıp katılmadığı sorulduğunda "Şüphesiz bu doğru, değil mi?" demişti.

Bolsonaro, Nazi partinin isminin Almanya Nasyonal Sosyalist Parti olduğunu belirterek partinin sosyalist ideolojiye sahip olduğunu ima etmişti.