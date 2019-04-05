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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun S-400 krizinin çözümüne ilişkin ABD ve NATO ile 'ortak çalışma grubu oluşturulması' çağrısına ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) "Bu aşamada gerekli görmüyoruz" yanıtını verdi.

NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü için Washington'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Çavuşoğlu, "S-400'lerin tamamen Türkiye'nin kontrolünde olacağını ve bunların NATO sistemlerine F-35 dahil herhangi bir tehdit oluşturmayacağını başından beri söylüyoruz. Zaten Rusya ile ilk şartımız da buydu ve NATO sistemlerine entegre edilmeyeceği gibi NATO sistemlerine ve bizim sistemlerimize bir risk veya tehdit oluşturmayacak" dedi ve "Bu konuda ortak bir teknik çalışma grubu oluşturalım' dedik. Bu önerimizi de yine dün Pompeo'ya ilettik. Genel Sekreter Stoltenberg'e de bu konuda öncülük yapmasını özellikle söyledik" çağrısında bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından kısa bir süre ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise bu konuda 'ortak teknik çalışma grubu oluşturulmasını düşünmediklerini, bu aşamada gerekli görülmediğini' duyurdu.

Pentagon sözcüsü Eric Pahon, "Teknik çalışma grubu bu aşamada gerekli değil, ABD'nin çözüm için değerlendirmeye aldığı bir yol değil" dedi.

Pentagon, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini satın almasına tepki olarak Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarına ait parçaların teslimatını askıya aldıklarını açıklamıştı. Pentagon'un açıklaması, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alma planı karşısında ABD'nin teslimatı durdurabileceğine yönelik en somut adım olarak yorumlanmıştı.

Çavuşoğlu, Washington'da yaptığı açıklamada ayrıca NATO ve ABD'nin itirazlarına rağmen Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımının iptal edilemeyeceğini söyledi.

Washington, Türkiye'ye S-400 yerine Raytheon Co Patriot savunma sistemleri satın almaları çağrısında bulunmuştu. Çavuşoğlu, 'Patriot sistemini de satın almak istediklerini' ama bunun Rusya'yla yapılan anlaşmadan vazgeçmek anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in 'Türkiye'ye Patriot teklifi sunduk reddedildi' açıklamalarının da doğru olmadığını da söyleyen Çavuşoğlu, "S-400 konusu bitmiş bir konu. Bizim daha fazla sisteme ihtiyacımız var hava savunma sistemine ve Patriot da almak isteriz, müttefikimizden almak isteriz ama burada tabii müzakere edeceğiz, ortak bir noktada anlaşacağız" diye konuştu.

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