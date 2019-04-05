Ukrayna'daki başkanlık yarışını önde götüren komedyen kim?

21 Nisan'da ikinci turu yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda en fazla oyu, aynı zamanda bir komedyen olan Vladimir Zelenskiy aldı.

Zelenskiy ülkede önemli bir izleyici toplululuğu çeken "Halkın Hizmetkarı" isimli dizide, devlet başkanlığına uzanan bir öğretmeni canlandırıyordu.

Ancak televizyond canlandırdığı rolde oligarklara karşı mücadele eden Vladimir Zelenskiy, gerçek hayatta bir oligarkın televizyonunda çalışıyor.

Bu yönde gelen eleştirileri ise, "O zaman bu televizyonu izleyen Ukrayna halkının da etik dışı davrandığı mı düşünmeliyiz" cevabını veriyor.

Ukrayna'da 31 Mart'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminin birinci turunda Vladimir Zelenskiy, oyların yüzde 30'undan fazlasını elde etti.

Ukrayna'da başkan adaylarına televizyon tartışması öncesi alkol ve uyuşturucu testi yapıldı