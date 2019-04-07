Ruanda soykırımın yıldönümü: İki çocuğumu öldüren adamı affediyorum

7 Nisan 1994'te başlayan soykırımda en az 800 bin Tutsi ve ılımlı Hutu, radikal Hutular tarafından öldürülmüştü.

3 ay devam eden soykırım, Temmuz 1994'te Tutsilerin kurduğu "Rwandan Patriotic Front" örgütünün Kigali'ye girmesi ve ülkenin kontrolünü devralmasıyla sona erdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, 1994'te gerçekleşen Ruanda soykırımını engelleyemediği için BM'nin hala utanç içinde olduğunu söylemişti.

BBC ekibi, soykırımda iki çocuğu komşusu tarafından öldürülen Anne-Marie ve onun çocuklarının katili ile konuştu.