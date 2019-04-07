Tespih böceği yemek saman nezlesini önler mi?

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Bahar mevsimiyle birlikte saman nezlesi (mevsimsel alerjik rinit) olan milyonlarca insan için de zor bir süreç başladı.

Polenler çeşitli sağlık sorunları yaşayan birçok kişi, bu sıkıntılardan kurtulmak için birçok tedavi yöntemine başvuruyor.

Hollandalılar'ın ise, son 7 yıldır en fazla başvurduğu çare, çiğ çiğ tespih böceği yemek. Ancak, uzmanlara göre bu, "saçma" bir inanış.

Alerjik rahatsızlıkların artmaya başlaması ile birlikte, sosyal medyada "her gün bir tane tespih böceği yemenin, saman nezlesine karşı en iyi tedavi yöntemi" olduğuna ilişkin paylaşımlarda da ciddi bir artış yaşanıyor.

Tespih böceğinin, saman nezlesine karşı iyi geldiği iddiası ilk kez 2012 yılında tartışılmaya başlandı.

Kadın dergisi Linda'nın internet sayfasında 2015 yılında yayınlanan bir okuyucu mektubunda, bu iddia güçlü bir şekilde savunuldu.

Daha sonra derginin yayın yönetmeni Jossine Moderman, çiğ böcek çiğnerken çekilen bir videoyu okurlarla paylaştı. Saman nezlesi sorunu yalayan Hollandalı gazeteci, tespih böceği yedikten sonra kendisin daha iyi hissettiğini söyledi.

Bunun üzerine, birçok medya organında, tespih böceği ile ilgili çok sayıda haber yer aldı. Kulak, burun, boğaz hasalıkları (KBB) uzmanı Rany van Wiessenbruch, Drenthe Televizyonu'nda yaptığı açıklamad, polenlerde bulunan alerjik proteinlere tespih böceğinin de sahip olduğunu söyledi.

"Uzun süre tespih böceği çiğnerseniz..."

Van Wissenbruch, "Uzun süre tespih böceği çiğnerseniz ve tadını alırsanız, immünoterapi ile aynı etkiye sahip olabilir" görüşünü dile getirdi.

Ancak Volkskrant gazetesi, KBB uzmanı van Wissenbruch'un açıklaması üzerine bir araştırma yaptı. Bilim insanları, bu ifadeyi kanıtlayacak bilimsel veriler olmadığını vurguladı.

Tespih böceği yemenin, saman nezlesine karşı bağışıklık sistemini güçlendireceği iddiasını, "saçma" olarak değerlendirdiler.

Ancak, bahar mevsimi ile birlikte, sosyal medyada, saman nezlesine karşı tespih böceği çiğnenmesi önerileri yeniden patlama gösteriyor.

Bazı internet siteleri, KBB uzmanı Rany van Wiessenbruch'un görüşlerini yeniden okuyucu ile paylaşırken, birçok kişisel blogda da, tespih böceği yiyen insanların deneyimleri paylaşılıyor.

Her yıl tekrarlanan bu iddialarla ilgili olarak haber portalı Nu.nl'nin sorularını yanıtlayan Wageningen Üniversitesi biyologlarından, saman nezlesi uzmanı Arnold van Vliet'e göre, bu kesinlikle mümkün değil.

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"Belki psikolojik bir rahatlama olabilir."

Hollandalı uzman, "Alerjik protein içeren şeyleri vücuda alarak, alerjiye karşı bağışıklık sitemi geliştirilebilir. Ama bu ancak doğru alerjinlerle mümkün. Tesbih böceğinde bu yok ki" diyor.

Arnold van Vliet, saman nezlesi hastalarının şiddetli belirtiler söz konusu olduğunda, çaresizce birçok şey denediğini belirterek, "Bu durumda belki psikolojik bir rahatlama olabilir. Ama gerçekten herşey saçma bir hikaye etrafında dönüyor" diye konuşuyor.

Saman nezlesi, polenlerin burun mukozasına yapışarak iltihaba yol açmasıyla meydana gelen bir rahatsızlık. Yaygın bir rahatsızlık olan saman nezlesi, doğal ortam alerjinlerinin yanısıra, endüstriyel alerjinlerin de artmasıyla birlikte giderek daha fazla insanı etkiliyor.

Rahatsızlık, burun akıntısı, burun tıkanması, öksürük, hapşırma, gözlerde sulanma ve kaşıntı, koku ve tad alma duyularının azalması, nefes darlığı, sinüslerde baskı ve baş ağrısı, yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve uyku bozukluğu gibi çok sayıda belirti ile ortaya çıkyor.