Trump: İran Devrim Muhafızları artık ABD için terör örgütüdür

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ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları'nın artık ülkesi için "yabancı terör örgütü" olduğunu söyledi. Washington böylece ilk kez, bir başka ülkenin ordusunu "terör örgütü" diye tanımlamış oldu.

Donald Trump, "Devrim Muhafızları terörün finansmanında aktif biçimde rol aldı ve bir devlet idaresi aracı olarak terörü teşvik etti" dedi.

Trump ayrıca ülkesinin İran üzerinde mali baskıyı artıracağını söyledi.

ABD Başkanı, "İran'ın terör faaliyetlerine verdiği desteğin maliyetini artıracağız" dedi.

Washington daha önce Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı onlarca özel ve tüzel kişiyi kara listeye almıştı.

Son kararla ise ilk kez Devrim Muhafızları bir bütün olarak listeye girdi.

İran Devrim Muhafızları'nın "terör örgütü" olarak ilan edilmesi bir süredir Amerikan yönetiminin gündemindeydi.

Washington'da, böyle bir hamlenin ABD'yle ilişkileri bozuk ülkelerin Amerikan ordusunu ve istihbarat görevlilerini benzer şekilde tanımlamasına açık hale getirebileceği yönünde eleştiriler de dile getiriliyordu.

Trump'ın yayımladığı yazılı açıklamada "Dışişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde atılan bu eşi görülmemiş adım, İran'ın sadece teröre destek veren bir ülke olduğu gerçeğini değil, Devrim Muhafızları'nın aktif bir şekilde terörün finansmanında rol aldığını ve terörü bir devlet idaresi aracı olarak teşvik ettiğini tanıyor." denildi.

Trump ayrıca bu adımın, İran üzerindeki baskıyı "ölçüsünü önemli düzeyde arttırmayı" amaçladığını vurguladı.

ABD Başkanı "Devrim Muhafızları, İran hükümetinin küresel terör kampanyasını yönetmek ve uygulamaktaki başlıca aracı" ifadelerini kullandı.

Trump, "Devrim Muhafızları'yla iş yapıyorsanız, terörü finanse ediyorsunuz." dedi.

Doğrudan dini lider Ayetullah Ali Hamaney'den emir alıyor

Devrim Muhafızları, İran'da 1979'daki İslam Devrimi'nden sonra ülkenin ordusundan ayrı olarak yönetim sistemini korumak amacıyla kuruldu. Sahip olduğu askeri gücün yanı sıra elinde bulundurduğu iktisadi kurumlarla da İran dış politikasını, gelir kaynaklarını ve stratejik harcamaları kontrol ediyor.

125 bin civarında askeri olduğu tahmin edilen kara, hava, deniz ve füze birimlerine sahip Devrim Muhafızları, doğrudan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den emir alıyor.

İran'ın balistik füze gibi stratejik programları da Devrim Muhafızları tarafından yürütülüyor.

Devrim Muhafızları, İran dışında askeri ve istihbari operasyonlar yürüten Tümgeneral Kasım Süleymani'nin komutanlığını üstlendiği Kudüs Gücü'nü de bünyesinde barındırıyor.

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