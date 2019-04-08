Telif hakkı Getty Images Image caption Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Christchurch'teki saldırılarda hayatını kaybedenler için anma törenine katıldı (29 Mart 2019)

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, geçen ay Christchurch kentinde 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırılarıyla ilgili soruşturmanın, saldırganın nasıl radikalleştiğine ve sosyal medyayı nasıl kullandığına odaklanacağını açıkladı. Soruşturmada, "İstihbarat servisleri saldırıyı önleyebilir miydi?" sorusuna da yanıt aranacak.

Başbakan Jacinda Ardern soruşturmanın 8 ay süreceğini ve 13 Mayıs'ta tanıkların dinlenmeye başlanacağını söyledi.

Ardern, "Soruşturma, bu tür bir saldırının tekrarlanmaması için kritik önemde" dedi.

Soruşturma, ülkede en üst düzey bağımsız soruşturmaları yürüten Kraliyet Komisyonu tarafından yürütülecek.

Yüksek Mahkeme Yargıcı William Young, soruşturmayı yürütecek kişi olarak seçildi.

Soruşturma sırasında, Yeni Zelanda'daki Müslümanların temsilcilerine de danışılacak.

İstihbarat servislerinin "İslamcı militanları takip etmeye odaklanarak, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı-sağcıların oluşturduğu tehdidi" göz ardı edip etmedikleri de araştırılacak.

Saldırıları düzenlediğini kabul eden Avustralyalı Brenton Tarrant, 50 cinayet ve 39 cinayete teşebbüs suçlarından yargılanıyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, soruşturma sırasında Tarrant'a nasıl silah lisansı verildiğine de bakılacağını söyledi.

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Yeni Zelanda hükümeti saldırıları sonrası bir hafta içinde ülkede yarı otomatik silahların ve tüfeklerin kullanımını yasaklamıştı.

Facebook'a eleştiriler sürüyor

Öte yandan, Yeni Zelanda'nın veri güvenliği kurumunun başkanı John Edwards, Facebook'ı canlı yayınları engellemede işbirliği yapmamakla suçladı.

John Edwards, Facbook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in de "samimi olmadığını" söyledi.

Tarrant, saldırıyı sosyal medyadan canlı yayımlamış ve saldırı öncesi yine internet üzerinden manifestosunu paylaşmıştı.

Facebook yetkilileri, saldırının videosunu "hızlı bir şekilde" sosyal medya platformundan kaldırdıklarını söylüyorlar.

John Edwards ise Yeni Zelanda Radyosu'na yaptığı açıklamada, "(Facebook'un) Christchurch'teki olayları tespit edecek bir sistemleri yoktu" dedi ve canlı yayınların geciktirilerek yayınlanmasının geçici bir çözüm olabileceğini kaydetti.

Edwards, "Bu, çok büyük zararlara yol açabilecek bir teknoloji. Zuckerberg bize kaç intiharın, cinayetin ya da cinsel saldırının canlı yayımlandığını söylemiyor ya da söyleyemiyor" dedi.

Mark Zuckerberg, geçen hafta canlı yayınların geciktirilerek yayımlanmasının gündemde olmadığını söylemişti.

Facebook, Topluluk Standartları'nı ihlal eden kişilerin canlı yayın yapmasının engellenmesi ihtimalini değerlendiriyor.