'Köpek sahipleri, kedi sahiplerine kıyasla daha mutlu'

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ABD'de yapılan yeni bir araştırma, köpek sahiplerinin evlerinde kedi besleyenlere kıyasla daha mutlu olduğuna işaret ediyor.

Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre, 40 yılı aşkın bir süredir, siyaset, kültür ve toplumsal davranış araştırmaları yapan saygın General Society Survey adlı araştırma kuruluşu, kamuoyunu yıllardır meşgul eden "Kedi mi, köpek mi?" sorusuna yanıt aradı.

Araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nde her 10 haneden altısında en az bir ev evcil hayvan var.

Köpek beslenen evlerin oranı yüzde 33. Kedisi olan evlerin oranı yüzde 11, hem kedi hem de köpeği olan evlerin oranı ise yüzde 14.

ABD'de evcil hayvan sahiplik oranları

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"Çok mutlu" olduğunu söyleyen köpek sahiplerinin oranı yüzde 36. Kedi sahipleri için bu oran yüzde 18, hem kedi hem de köpek sahipleri için de yüzde 28.

Köpek sahibi olanlar, evinde hiç hayvan olmayanlara göre biraz daha mutlu. Evinde kedi olanlar, hiç hayvanı olmayanlardan çok daha "mutsuz".

Köpek sahiplerinin yüzde 63'ü canları sıkkınken "sık sık" ya da 'neredeyse sürekli olarak" hayvanlarıyla huzur bulmaya çalıştığını söylüyor. Kedi sahipleri için bu oran yüzde 51.

'Evcil hayvanım sayesinde çok mutluyum' diyenlerin oranı (%)

Köpeklerini ailenin bir ferdi olarak görenlerin oranı yüzde 93. Kedilerini aile üyesi sayanların oranı yüzde 83.

Evlerinde kertenkele, tavşan ve balık besleyenlerin sayısının geneli yansıtmayacak kadar az olması nedeniyle, bu hayvanların insanların mutluluğunu nasıl etkilediği bilinmiyor.

Araştırma, hayvan sahiplerinin, yaş ve sosyal statüleri gibi faktörleri de dikkate alıyor.

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'Kedilerde daha gizemli bir şey var'

Buna göre, kendilerini orta ya da üst sınıf olarak tanımlayan kedi ve köpek sahipleri arasındaki mutluluk farkı daha daha büyük.

GSS'in verileri örneğin köpek sahiplerinin evlenip kendi evlerine sahip olma oranlarının kedi sahiplerininkine göre daha yüksek olduğuna işaret ediyor. Evlenme ve ev sahipliği mutluluk ve yaşam tatminini etkileyen faktörler olarak kabul ediliyor.

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Washington Post, kedi sevenlerin "Hayvan sahipliğinin mutlulukla ilgisi yok. Kedilerde hiçbir araştırmanın tespit edemeyeceği daha büyük, daha gizemli bir şey var. Kedilerin mutlak bir duygusal dürüstlüğü bar. Ernest Hemingway'in dediği gibi İnsanlar bir şekilde duygularını gizleyebilir. Ama kediler gizlemez" diyerek sonuçlara itiraz edebileceğine dikkat çekti.

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