İsrail seçimleri: Sandık çıkış anketlerine göre yarış başa baş gidiyor

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İsrail'de bugün yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anketleri eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz liderliğindeki sol ve merkez partiler ile Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ittifak kurduğu sağ blokun birbirine çok yakın oy aldığını gösteriyor.

Sandık çıkış anketlerine göre, 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) Gantz liderlideğindeki Mavi ve Beyaz hareketinin 36 ya da 37 sandalye alacağı tahmin edilirken, Netanyahu'nun lideri olduğu Likud'un sandalye sayısının ise 33 ile 36 arasında olması bekleniyor.

Yapılan iki anket, sağ bloktaki partilerin Netanyahu önderliğinde bir koalisyon hükümeti kurmaya yetecek sandalye sayısına ulaştığını gösteriyor.

Ancak Channel 12 tarafından yapılan bir başka ankette ise Gantz önderliğinde sol partiler ile sağ blokun 60'ar sandalye kazanacağı tahmininde bulunuyor.

Anketler sonuçları başa baş göstermesine karşın sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından hem Gantz hem de Netanyahu, zafer ilan etti.

Mavi ve Beyaz hareketinden yapılan yazılı açıklamada, "Biz kazandık. İsrail halkı sözünü söyledi. Bu seçimlerin net bir kazananı, net bir kaybedeni var" denildi.

Netanyahu da attığı Twitter mesajında, "Likud önderliğindeki sağ blok, kesin bir şekilde zafer kazandı. İsrail halkına bize güvenoyu verdiği için teşekkür ederim. Doğal ortaklarımızla sağcı bir hükümet kurma görevini yerine getirmek için bu gece kolları sıvayacağım" dedi.

Netanyahu, hükümet kurması halinde, kısa bir süre içerisinde 14 yılını doldurarak en uzun süre görev yapan başbakan olma unvanını İsrail'in kurucularından Ben Gurion'dan alacak.

2015 seçimleri sonrası dört partiyle birlikte koalisyon yaparak hükümeti oluşturan Netanyahu, "şahin" olarak adlandırılan eski savunma bakanı Avigdor Lieberman'ın sağ partisi Evimiz İsrail'in koalisyondan kasım ayında çekilmesi sonrası erken seçime gitmek zorunda kaldı.

Netanyahu, bu seçimlere hakkındaki yolsuzluk iddialarının gölgesinde girdi.

Hakkında üç farklı iddianame bulunan Netanyahu'nun bu soruşturmalar kapsamında ifadesinin seçimden sonra alınması bekleniyor.