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Halkların Demokratik Partisi (HDP) 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde 8 büyükşehir ve il belediyesi dahil 63 belediye başkanlığı kazandı.

Kars ve Batman Belediye Başkanları mazbatalarını aldı. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri dahil, seçilen birçok HDP'li belediye başkanı ise mazbatalarını halen alabilmiş değil.

HDP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi ve Batman Milletvekili Mehmet Tiryaki, partisinin kazandığı birçok belediyede AKP'nin itirazları nedeniyle mazbataların verilmediğini söyledi.

'Sandıkta kaybedenler başka yollarla belediye başkanlığı almaya çalışıyor'

Mehmet Tiryaki, "Birkaç nedenle itirazlar var, bazıları arada çok büyük oy farkı olduğu halde ilçeye itiraz etmişler, reddedilince il seçim kuruluna itiraz etmişler o da reddedilince YSK'ya başvurmuşlar. Böyle itirazlar sürüyorsa YSK diyor ki; itirazların soncu netleştikten sonra mazbataları verebiliriz diyor. İlk gerekçe bu. Bir diğeri de bazı ilçe seçim kuruluna yapılan başvurular var, 'Seçilen belediye başkanı KHK ile ihraç olmuş, o yüzden onlar belediye başkanı olamaz, belediye başkanlığını ondan alıp bana verin' şeklinde yapılan itirazlar var. Sayıları net olmamakla beraber yaklaşık yedi belediye için böylesi açıklamalar var" diyor.

Tiryaki bu tür itirazların YSK'ya yapılıp yapılmadığı ile ilgili kesin bilgi sahibi olmadıklarını söylüyor. Bu gibi itirazlardan dolayı birçok yerde mazbataların verilmediğini ifade ediyor:

"Sandıkta kaybedenler başka yollarla belediye başkanlığını almaya çalışıyorlar. Meşhur bir söz var, aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış diye. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il ve ilçe örgütleri bunu yapmaya çalışıyorlar. YSK şu ana kadar seçimlerin yeniden yapılması ya da oyların yeniden sayılması gibi talepleri genel olarak reddediyor ama OHAL KHK'sı ile ihraç edilenler konusunda yapılan itirazlarla ilgili henüz bir karar vermedi ama bizim beklentimiz YSK'nın, bu konuyla ilgili yapılan tüm başvuruları da reddetmesi."

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na seçilen Adnan Selçuk Mızraklı, dört merkez ilçe belediye başkanıyla birlikte mazbataların verilmesi için Salı günü Diyarbakır Yüksek Seçim Kurulu'na toplu dilekçe verdi.

Van'da HDP'li Bedia Özgökçe 260 bin 495, AKP'li Necdet Takva 196 bin 040 oy aldı.

AKP, Van Büyükşehir Belediyesi sonuçlarına itiraz yapmazken, Van Büyükşehir Belediyesi mazbatasını verilmesi için yarın YSK'ya başvuracağı öğrenildi. AKP Erciş, Edremit, Çaldıran, İpekyolu ilçelerinde, HDP de Gevaş ilçesinde seçim sonucuna itiraz etti.

Mardin'de son durum ne?

HDP'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Türk de mazbatasını alamayan isimlerden birisi.

Ahmet Türk seçimde 208 bin 854 oy alırken, AKP'nin adayı Mehmet Vejdi Kahraman 143 bin 060 oyda kaldı.

AKP'nin Mardin Büyükşehir Belediye seçim sonucuna itiraz gerekçelerinden biri geçersiz sayılan 19 bin 373 oy.

Bir diğer neden ise AKP Mardin İl Teşkilatı'nın, belediye başkanı seçilen Ahmet Türk'ün "KHK" ile görevden alındığını, bu nedenle mazbatanın seçimde ikinci sırada yer alan AKP adayı Mehmet Vejdi Kahraman'a verilmesini istiyor.

Ahmet Türk'ün avukat Erdal Kuzu, AKP'nin "İhraç" iddiasına karşı çıkıyor ve Türk'ün ihraç edilmediğini, görevden uzaklaştırıldığını belirtiyor.

Kuzu, "AKP, Mardin'de iki gerekçe ile itiraz etti: İlk gerekçe Ahmet Bey'in 2014'te iki ay tutuklu kaldığı davası üzerine yapıldı. Dava sürüyor ama adaylık başvurusunda Adli Sicil Kaydı aldık ve adaylığına engel bir durum olmadığı beyan edildi. İkinci gerekçeleri de Ahmet Bey'in KHK ile ihraç edildiği iddiası. Oysa Ahmet Bey ihraç edilmedi, görevden uzaklaştırılmıştı. İleri sürülen iddiaların hiçbir hukuki dayanağı yok" dedi.

Erdal Kuzu, HDP'nin açık ara kazanmış olduğu büyükşehir belediyelerinde mazbatanın verilmediğini hatırlatıyor ve AKP'nin zaman kazanmak amacıyla böyle bir yönteme başvurduğunu savunuyor.

Mardin Merkez İlçe Seçim Kurulu'nun başvurusu reddettiği AKP, il seçim kuruluna başvurdu. AKP'nin bu başvurusu da Ahmet Türk'ün seçilmesinde kanuna aykırı bir durum olmadığı gerekçe gösterilerek reddedildi. AKP'nin YSK'ya başvuru yapabilmesi için yarına kadar beklemesi gerekiyor.

Haberle ilgili olarak AKP Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ile de görüşmek istedik. Ancak görüşme Kılıç'ın yoğun gündeminden dolayı gerçekleşmedi.

Berivan Helen Işık: KHK ile değil sözleşme feshi ile işten çıkartıldım

HDP'nin kazandığı ama AKP'nin itiraz ettiği bir diğer belediye ise Siirt.

AKP adayı Ali İlbaş, belediye başkanı seçilen Berivan Helen Işık'ın Batman Belediyesi'ndeki görevinden "KHK ile görevden ihraç" edildiğini belirttiği, Işık'ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığını savunduğu bir dilekçe ile İl Seçim Kurulu'na başvurdu.

İhraç iddiasının asılsız olduğunu söyleyen Işık, sözleşmesinin feshedilmesi üzerine Batman Belediyesi'ndeki işine son verildiğini açıkladı.

BBC Türkçe'ye konuşan Işık şunları söyledi:

"Batman Belediyesi Kadın Merkezi'nde taşeron bir firmaya bağlı sözleşmeli çalışıyordum. Kayyumun gelişiyle sözleşmemiz feshedildi, işten çıkartıldım. Mazbatanın verilmeyişini "KHK'ya bağlıyorlar ama KHK durumu olmadığına dair evraklarımızı da sunduk ama buna rağmen on günden fazla bir zamandır mazbatalarımız verilmiyor. Bugün 16:00 gibi YSK kurulu toplanacaktı, kurulun AKP ve MHP üyeleri gelmedi, bugün de böylece geçti. Biz de bekliyoruz."

HDP Diyarbakır İl Seçim Kurulu Temsilcisi Edip Binbir, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sonuçlarına kısmen itiraz olduğu, dört merkez olmak üzere Diyarbakır'ın 14 ilçesinde AKP'nin seçim sonuçlarına itiraz ettiğini söyledi.

İl ve ilçe seçim kurulu itiraz sürecinden sonra YSK'ya da itirazların yapıldığını belirten Binbir, 13 Nisan'a kadar YSK'nın bir karar vermesi gerektiğini kaydettii.

Binbir, AKP'nin yaptığı itirazların zaman kazanmak ve oyalamak amaçlı olduğunu savunuyor.

Image caption Bağlar Belediyesi Eş Başkanlığı'na seçilen Zeyyat Ceylan

Bağlar Belediyesi Eş Başkanlığı'na seçilen Zeyyat Ceylan da KHK ile görevinden ihraç edilen bir öğretmen ve AKP, KHK'lı olduğu gerekçesiyle Ceylan'ın kamu vazifesi yapamayacağını belirttiği dilekçesini Cumartesi günü YSK'ya sundu.

AKP Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak yaptıkları itirazlar ile ilgili şunları söyledi:

"HDP'nin Bağlar adayı KHK ile görevinden ihraç edilmiş. KHK ile kişi vazifesinden uzaklaştırılmış ise kamu vazifesi yağamaz diye bir hüküm var. Bun istinaden YSK'ya itirazımızı suduk ama şu ana kaar herhangi bir aynıt verilmiş değil."

Budak, Eğil ve Hazro ilçeleri ile ilgili yaptıkları itirazların reddedildiğini de ekledi.

Zeyyat Ceylan ise AKP'nin başvurusunun hukuksuz olduğunu söylüyor:

"Bu iddianın hukuki bir dayanağı olamaz. Adaylık başvuru sürecinde yasal herhangi bir engelim olsaydı başvurum kabul edilmezdi. 3 Mart'ta adaylık için YSK'ya başvurdum, kabul edildi. Bu kabulden sonra seçim sürecine dahil oldum. 31 Mart'ya yüksek bir oy ile seçildim, şu an AKP hukuksuzluk peşinde. İnanıyorum ki bu çabaları sonuç vermeyecek ve halkımız da buna izin vermeyecektir."

Bugüne kadar mazbatasını alan HDP'li belediyeler şunlar: