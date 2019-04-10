Sudan'daki El Beşir karşıtı protestocuların sloganı: 'Git artık'

Telif hakkı Ola Alsheikh

Sudanlı fotoğrafçı Ola Alsheikh,başkent Hartum'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının önünde pes etmeyen ve sayıları gün geçtikçe artan protestocuları fotoğrafladı.

Fotoğraftaki kadının kolunda "Git Artık" yazıyor. Protestocular, Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir ve hükümetinin istifasını istiyor.

Telif hakkı Ola Alsheikh

Oturma eylemi Cumartesi günü başladı ve protestocular ordu güçlerinin rejimden desteğini çekmesini istiyor.

Yakınlardaki bir köprüye asılan yukarıdaki pankartta, "Özgürlük, barış ve adalet" yazıyor.

Telif hakkı Ola Alsheikh

Pazar günkü protestoya katılanlar da aynı sloganı atıyorlardı. Sudan'da protestolar Aralık ayında hayat pahalılığının artması nedeniyle başladı.

Ancak protestocular şimdi yaklaşık 30 yıldır iktidarda bulunan El Beşir'in ve hükümetinin istifasını istiyor.

Telif hakkı Ola Alsheikh

Sudan Ordusu'nun ana karargâhının önünde protestolar devam ederken, protestocular cep telefonlarının ışıklarını yakmaya başlayınca ortaya yukarıdaki görüntü çıktı.

Telif hakkı Ola Alsheikh

Gece bile, hava sıcak olmasına rağmen, her kesimden insan oturma eylemine destek vermeye geliyordu.

Telif hakkı Ola Alsheikh

Gönüllüler protestocular için yiyecek ve içecek getiriyordu, buna karşılık bazı kişilerden "Su ve yemek için teşekkür edin" sesleri yükseliyordu.

Telif hakkı Ola Alsheikh

Kalabalığın farklı kesimlerinde, insanlar sırayla bir slogana başlıyorlardı. Bu slogan da diğer kesimler tarafından tekrar ediliyordu. Sessiz bir an yoktu.

Telif hakkı Ola Alsheikh

Pazartesi günü kalabalık, Hartum'un merkezinden Genelkurmay Başkanlığı karargahına doğru yürümeye devam etti. Ulusal istihbarat servisi çalışanlarını taşıyan araçların alana ulaşmasını engellemek için yola taştan bariyerler döşeniyordu.

Telif hakkı Ola Alsheikh

Protestocular, Sudan Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'ni ve bir milis gücünü Cumhurbaşkanı El Beşir'i desteklemekle suçluyorlar. Görgü tanıkları, istihbarat servisi çalışanlarının protestocuları dağıtmak gerçek mermi ve biber gazı kullandığını söylüyor.

Telif hakkı Ola Alsheikh

Yukarıdaki pankartta, "Hepimiz Hamidiz yazıyor. Hamid isimli askerin Cumartesi günkü protestolarda, halkı güvenlik güçlerinden korumaya çalışırken yaralandığı düşünülüyor.

Telif hakkı Ola Alsheikh

Protestocular sadece Hartum'da yaşayanlardan oluşmuyor. Yukarıdaki tişörtün yazılarına göre, bu protestocular Halfa kentinden geliyor.

Göstericiler son birkaç ayda gerçekleşen eylemlerde hayatını kaybedenlerin isimlerini de yüksek sesle dillendiriyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, bu sayı 50'den fazla.

Telif hakkı Ola Alsheikh

Yukarıdaki kadın, öğretmen Ahmed El Kheir'in fotoğrafını tutuyor. Bu protestocunun dövüldüğü ve Şubat ayında gözaltındayken hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Telif hakkı Ola Alsheikh

Pazartesi akşamı yetkililer, Hartum'un merkezinden Genelkurmay Başkanlığı Karargahına gidiş yolunu kapattı, bu yüzden insanlar kuzeydeki Bahari bölgesiyle Hartum'u birbirine bağlayan köprü üzerinden alana ulaşmaya çalışıyorlardı.

"Gece vardiyası için geliyoruz" sloganları atıyorlardı.

Telif hakkı Ola Alsheikh

Protestocular, talepleri yerine getirilene kadar eylemlerini sonlandırmayı reddediyorlar.

Yukarıdaki pankartta orduya çağrı yapılıyor: "Protesto etmek için sokağa çıktık. Şimdi sıra sizde. #GitArtık"

Ola Alsheikh