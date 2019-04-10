Telif hakkı Reuters Image caption Başbakan Theresa May, Brexit'i 30 Haziran'a ertelemek istese de AB daha uzun bir erteleme talep ediyor

Avrupa Birliği (AB) liderleri, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB'den çıkışı (Brexit) bir kez daha erteleme talebini görüşmek için bugün Brüksel'de olağanüstü bir araya geliyor.

5 Nisan'da erteleme talebini AB'ye ileten Theresa May, Brexit'i 30 Haziran'a ötelemek istiyor. Avrupa Birliği ise daha uzun bir ertelemeden yana.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk 27 AB üyesi ülkenin liderine, bir yıla kadar uzayabilecek esnek bir erteleme planını destekleme çağrısı yaptı.

Brexit'in ertelenmesi için AB ülkelerinin tümünün onayı gerekiyor. Bir erteleme gerçekleşmemesi durumunda İngiltere, 12 Nisan Cuma günü yerel saatle 23:00'te AB'den ayrılacak.

AB daha önce de İngiltere'nin erteleme talebini kabul etmiş ve Brexit müzakerelerini 29 Mart'tan 12 Nisan'a uzatmıştı.

İngiltere'de Parlamento'nun alt kanadını oluşturan Avam Kamarası, Theresa May'in AB ile daha önce vardığı anlaşmayı reddetmişti. Milletvekilleri daha sonra Gümrük Birliği'nde kalmak gibi May'in anlaşmasına alternatif planları oylamış fakat hiçbir plan Avam Kamarası'nda çoğunluğun desteğini alamamıştı.

Bugün Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak zirvede May, erteleme talebini kısa bir sunumla anlatacak, ardından AB'nin İngiltere hariç 27 üyesinin liderleri talebe nasıl karşılık verileceğini görüşecek.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, Başbakan Theresa May'in ana muhalefetteki İşçi Partisi ile yaptığı görüşmelerin "İngiltere'yi Brexit labirentinden çıkaracak somut bir siyasi plan sağlayacağı" konusunda ikna etmesi gerektiğini söylüyor.

Telif hakkı EPA Image caption Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk geçen ayki AB zirvesinde Theresa May'i fotoğraf çekimi için davet ederken

Avrupa Konseyi Başkanı Tusk, Brexit'in ertelenmesinin belli şartlara bağlı olacağını, bunların içinde geçen yıl varılan ayrılık anlaşmasının tekrar müzakere edilmemesinin de yeri olduğunu söylüyor.

Tusk, May'in Brexit'i 30 Haziran'a erteleme planına ise anlaşmanın o tarihe kadar Avam Kamarası tarafından kabul edilmesi ihtimalinin gerçekçi olmaması nedeniyle karşı çıkıyor.

BBC Avrupa Editörü Katya Adler, AB liderlerinin ertelemenin ne kadar uzun olacağı konusunda görüş birliğine varmadığını belirtiyor.

Image caption AB'nin hazırladığı taslakta ertelemenin ne kadar süreceği konusunda bir fikir birliğine varılmadığı, tarihin XX.XX.XXXX olarak yazıldığı görülüyor

BBC Avrupa Muhabiri Kevin Connolly ise Mayıs sonuna kadar İngiltere'nin AB'den ayrılmaması durumunda Haziran'daki AB seçimlerine girmesi gerektiği konusunda bir fikir birliği olduğunu aktarıyor.

Dün Theresa May ile görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brexit'in bu yıl sonu veya 2020 başına kadar ertelenebileceğini söylemişti.