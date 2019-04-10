Vatikan'dan 36 yıl sonra Emanuela Orlandi vakasıyla ilgili soruşturma

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Bir Vatikan çalışanının kızı olan Emanuela Orlandi 22 Haziran 1983'te 15 yaşındayken, müzik dersi almak için gittiği Roma'nın merkezindeki Sant'Apollinare Meydanı yakınlarında ortadan kaybolmuştu. Orlandi'nin başına ne geldiği o tarihten bu yana çok sayıda iddiaya konu olmuş, mafya cinayetinden uluslararası komploya kadar çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmıştı.

Yaklaşık 36 yıldır Emanuela Orlandi'nin başına ne geldiğini öğrenmeye çalışan ailesi ve avukatlarının Vatikan'a yaptığı başvuru sonucunda Vatikan Devlet Sekreterliği bir "iç soruşturma" başlatma kararı aldı. Vatikan'ın soruşturma açılması kararının, geçen yaz alınan bir ihbarla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Orlandi ailesinin avukatı Laura Sgro'ya yollanan ihbar mektubunda Vatikan'daki mezarlıkta "meleğin işaret ettiği yere bakmaları" söyleniyordu. Avukat Laura Sgro bugün yaptığı açıklamada, Vatikan soruşturması kapsamında bu mezarlıkta incelemeler yapılmasının planlandığını belirtti.

Emnanuela Orlandi'nin ağabeyi Pietro Orlandi de "35 yıl boyunca işbirliği yapılmamasının ardından bir soruşturma açılması önemli bir dönüm noktası" dedi.

Mehmet Ali Ağca bağlantısı

Emanuela Orlandi hakkındaki iddia sahiplerinden biri de 1981'de dönemin Papası 2. Giovanni Paolo'ya suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca'ydı. Ağca, Papa'ya düzenlediği suikast girişimi sonrası serbest bırakılmasını sağlamak için Orlandi'nin rehin alındığını öne sürmüştü.

Ağca, Emanuela Orlandi'nin kaçırıldığını ancak öldürülmediğini, bir manastıra kapatıldığını iddia ediyordu. Ağca, Orlandi'den yaklaşık 1,5 ay önce ortadan kaybolan 15 yaşındaki Mirella Gregori vakası ile Orlandi vakasının ilişkili olduğunu, iki genç kızın kaçırılmasında Sovyet ve Bulgar gizli servislerinin parmağı bulunduğunu da söylemişti.

Mehmet Ali Ağca 2014'te yasa dışı yollarla Vatikan'a giderek, 1981'de suikast girişiminde bulunduğu eski papanın mezarını ziyaret etmişti. Bu ziyaret ortaya çıkınca Emanuela Orlandi'nin ağabeyi Pietro Orlandi, kız kardeşinin kaybolmasıyla ilgili olarak Ağca'nın sorgulanmasını talep etmişti. Ancak İtalyan basınına göre İtalyan savcılık makamı, Ağca'nın "güvenilir olmadığı" gerekçesiyle sorgulanmasına gerek olmadığına karar vermişti.

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Mafya cinayeti iddiası

Emanuela Orlandi ile ilgili en çok ses getiren iddialardan biri de Roma'daki mafya örgütü "Magliana Çetesi" tarafından kaçırılıp öldürüldüğü şeklindeydi. Magliana Çetesi'nin liderlerinden Enrico De Pedis'in sevgilisi Sabrina Minardi, Orlandi'nin 6-7 ay boyunca rehin tutulduktan sonra öldürülerek bir beton mikserine atıldığını iddia etmişti.

Enrico De Pedis'in, Orlandi'nin son olarak görüldüğü yerin yakınındaki Sant'Apollinare Bazilikası'yla bağlantılı olduğu da ortaya çıkmıştı. 1990'da öldürülen De Pedis'in naaşının ilk olarak Roma'daki Verona Mezarlığı'na gömüldüğü ancak daha sonra Sant'Apollinare Bazilikası'na taşındığı belirlenmişti. "Chi l'ha visto?" (Kim gördü?) isimli bir televizyon programına 2005'te yapılan bir ihbarda, De Pedis'in bu bazilikaya gömülmesiyle Orlandi vakası arasında bağlantı olduğu iddia edilmişti.

Roma Savcılığı'nın talebiyle 2012'de Sant'Apollinare Bazilikası'ndaki mezar açılarak incelemeler yapılmış, naaşın De Pedis'e ait olduğu teyit edilmiş ancak Orlandi'yle ilgili bir ipucuna rastlanmamıştı.

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Vatikan Büyükelçiliği'ndeki kemikler

Geçen Ekim ayında Vatikan'ın Roma Büyükelçiliği'ne ait bir binada yapılan restorasyon çalışmaları sırasında insan kemikleri bulununca yine Orlandi vakası gündeme gelmişti. İtalyan basını kemiklerin Orlandi'ye ya da ondan 1,5 ay önce kaybolan Mirella Gregori'ye ait olabileceği iddiasını ortaya atmıştı. Ancak yapılan incelemeler kemiklerin M.S. 90-230 yılları arasındaki bir dönemde yaşamış bir kişiye ait olduğunu göstermişti.

Ağabey Pietro Orlandi, yıllardır akıbetini öğrenmek için çalıştığı kardeşinin hala hayatta olduğuna inanmak istediğini ancak Papa Francesco'nun kendisine "Emanuela gökte" dediğini söylemişti.