YSK, KHK'lı seçilmişlere mazbata verilmemesini kararlaştırdı

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Çarşamba günü itiraz üzerine verdiği karar ile haklarında 692 ve 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerden (KHK) işlem yapılan seçilmişlere mazbata verilmemesine karar verdi.

YSK kaynaklarının BBC Türkçe'ye doğruladığı karara göre, başkan seçilen KHK'lı kişiler yerine ikinci sıradaki adaylar mazbata alacak.

Erzurum'un Tekman, Diyarbakır'ın Bağlar ve Lice, Van'ın Tuşba, Edremit ve Çaldıran ile Siirt'in Gökbaş Beldesi'ne belediye başkanı seçilen adaylar KHK ile daha önce kamudaki görevlerinden ihraç edilen isimler.

KHK'lı belediye başkanları kararının gerekçesini henüz kamuoyuna açıklamış değil. Ancak kurul benzer bir kararı Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki bir muhtarlık seçimine ilişkin verdi.

BBC Türkçe'nin edindiği o kararda, muhtarlık seçimini kazanan KHK'lı adaya mazbata verilmemesine hükmediliyor.

YSK, Hüseyin Arslan isimli adaya mazbata vermeme kararını 692 ve 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere dayandırıyor:

"692 ve 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince kamu görevinden çıkartılan kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceklerinden Hüseyin Arslan'a mazbata verilemeyeceğine, seçilme yeterliliğini taşıyan ve Hüseyin Arslan'dan sonra en çok oy alan kişiye mazbata verilmesi gerektiğine YSK tarafından karar verildi."

YSK ayrıca gerekçeli kararında, HSK'nın 31 Ağustos 2016'da aldığı kararla Arslan'ın hakimlik mesleğinden çıkarıldığına ve Arslan'ın sanık olarak yargılandığı bir dava bulunduğuna yer verdi.

YSK ayrıca, seçim sonuçları kesinleşse bile 'tam hukuksuzluk' hallerinin YSK tarafından her zaman incelenebileceğini vurguladı.

'YSK tuzak kurmuş'

YSK'nın KHK kararı öncesi BBC Türkçe'ye konuşan HDP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi ve Batman Milletvekili Mehmet Tiryaki, partisinin kazandığı birçok belediyede AKP'nin itirazları nedeniyle mazbataların verilmediğini söylemişti.

Tiryaki, sayıları net olmamakla birlikte 7 belediye için bu tür itirazlar yapıldığını açıklamıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Bağlar ilçesinini KHK'lı Belediye Başkanı Zeyyat Ceylan'ın bu kapsamda olduğunu açıkladı ve YSK kararını "tuzak" olarak niteledi.

@GaroPaylan tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Diyarbakır Bağlar’da, YSK, KHK’li adayımızın seçime girmesine onay verdi.

Seçim sonucunda HDP %70, AKP %25 oy aldı.

YSK, mazbatayı AKP’ye vermeye karar verdi.

YSK tuzak kurmuş.

Yuh olsun!

Yazıklar olsun! — Garo Paylan - Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) 10 Nisan 2019

YSK'dan Artvin Yusufeli ilçesinde yeniden seçim kararı

CHP'nin Belediye Başkan adayı Barış Demirci yaptığı açıklamada, Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararının alındığını bildirdi.

CHP Artvin İl Sekreteri İlyas Şahin de BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada CHP'nin YSK'daki temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun kendilerini arayarak seçim tekrarı kararını bildirdiğini söyledi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kesinleşmeyen sonuçlara göre, dört oy farkla AKP'nin adayı Eyüp Aytekin seçimi kazanmıştı.

CHP beş oy pusulasının kayıp olduğu, iki oy pusulasının haksız yere yakıldığı ve mühürsüz bir oy zarfı bulunduğu gerekçesiyle itirazda bulunmuştu.

Seçim 2 Haziran'da tekrarlanacak.

Van'da gösteri yasağı

YSK'nın KHK kararının ardından Van Valiliği Çarşamba gece geç saatlerde açıkladığı karar ile kentte her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, açlık grevi, çadır kurma, oturma eylemleri gibi etkinlikleri 7 gün süreyle yasakladı.

Valilik, "31 Mart sonrası yaşanması muhtemel olayların önüne geçmek ve provakatif olayları engellemek amacıyla" 11 ile 17 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, oturma eylemleri, miting gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Valilik açıklamasında karara gerekçe olarak "31 Mart 2019 Pazar günü ülke genelinde Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimleri yapılmış, söz konusu seçim sonuçlarının açıklanması akabinde yasal itiraz süreci başlamış ve ilimizde de söz konusu itiraz sürecinin uzaması nedeniyle, ilimizde ve bazı ilçelerimizde seçimi kazanan adaylara mazbataları verilememiş olduğundan sürecin vatandaşlar arasında gerginliğe sebep olduğu, ayrıca sürecin PKK/KCK Terör örgütü ve müzahir çevrelerce provoke edilmeye çalışılarak vatandaşlarımızın sokak ve yaygın şiddet hareketlerine kanalize edilmeye çalışıldığı değerlendirilmekte olup, bu kapsamda çeşitli kanallar üzerinden de toplanma çağrıları yapıldığı bilinmektedir" ifadelerini kullandı.