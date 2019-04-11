Güney Kore Anayasa Mahkemesi: Kürtaj yasağı anayasaya aykırı

Telif hakkı Getty Images Image caption Kürtaj hakkını savunan Güney Koreli bir kadın gösterici "Benim bedenim, benim tercihim" pankartı tutuyor

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, ülkede uygulanan kürtaj yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme, kürtaj yasağıyla ilgili yasağın 2020 sonuna dek gözden geçirilerek değiştirilmesini istedi.

Güney Kore, kürtajın yasak olduğu az sayıda gelişmiş ülke arasında.

1953'te getirilen kürtaj yasağı; tecavüz, ensest veya sağlık riski gibi gerekçeler dışında kürtaj yaptıran kadınlara para ve hapis cezası öngörüyor. Kürtaj yapan doktorlar da hapisle cezalandırılabiliyor.

Son anketler halkın yüzde 58'inin kürtaj yasağının kaldırılmasından yana olduğunu gösteriyor.

Bir kadın doktorun, yasağın kadınların sağlığını tehlikeye attığı ve haklarını sınırladığı yönündeki uyarıları sonrası yasa gözden geçirilmiş ancak kürtaj yasağı sürmüştü.

Kürtaj hakkı için kampanya yürütenler, yasağın, ülkede kadınlara karşı genel önyargılardan kaynaklandığını söylüyordu.

Göstericiler polis barikatıyla ayrıldı

Güney Kore Anayasa Mahkemesi kararını açıklanmadan önce kürtaj taraftarları ve karşıtlarından oluşan yüzlerce gösterici mahkeme önünde toplandı. Göstericiler polis barikatı ile birbirlerinden ayrıldı.

Kürtaj yasağının değiştirilmesi yönündeki karar açıklandığında göstericilerin kimi sevinçle kimi ağlayarak dağıldı.

Güney Kore'de geçen yıl yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre ülkede her beş kadından birinin kürtaj yaptırıyor ve bunların sadece yüzde 1'i yasaların izin verdiği kürtaj kapsamına giriyor.

Ülkede 2017'de toplam 50 bin kürtaj yapıldığı tahmin ediliyor.

Hükümetin 2010 yılı tahmini ise 169 bindi.

Kürtaj sayısındaki düşüş, doğum kontrol hizmetlerinin gelişmesine bağlanıyor.