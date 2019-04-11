İngiliz basınında İsrail seçimleri: 'Netanyahu'un zaferi kısa vadeli olabilir'

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İsrail'de Salı günü yapılan ve başa baş geçen genel seçimde kesin sonuçlar henüz açıklanmasa da Başbakan Binyamin Netanyahu yeniden başbakanlığı garantilemiş görünüyor.

Netanyahu'nun partisi Likud ile rakibi Benny Gantz'ın liderliğindeki merkez sol parti Mavi ve Beyaz'ın oyları birbirine oldukça yakın. Ancak Likud, ittifak yaptığı sağcı partilerin de desteğiyle 120 sandalyeli parlamentoda 65 milletvekili ile çoğunluğu elde etmeyi başarıyor.

İngiliz basınında Netanyahu'nun muhtemel seçim zaferinin İsrail için ne anlama geleceğine dair yazılan yorumları derledik.

Financial Times: Netanyahu'nun yeniden seçilmesi İsrail'i felakete götürecek

Financial Times, başa baş geçen yarışın "kutuplaştırıcı" Başbakan Netanyahu için aynı zamanda bir referandum olduğun belirtiyor ve İsrail'i ileride zor günlerin beklediği yorumunu yapıyor.

"Geçen 10 yıl İsrail için iyiydi ve görünen o ki yeterli sayıda İsrail vatandaşı Netanyahu'nun sağcı koalisyonlarının onlara refah ve güvenlik getirdiği mesajına inanmıştı. Ama İsrail ve Netanyahu için gerçek sorunlar şimdi başlıyor olabilir. Netanyahu hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanabilir. Dokunulmazlığının olup olmayacağına İsrail Yüksek Mahkemesi karar verecek.

"Onu bekleyen sorunlar Netanyahu'yu seçim vaadi olarak verdiği Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin İsrail'e ilhakı hamlesini hızlandırmaya itebilir. Bu bağımsız Filistin'e dair ağır ağır kaybolan umutları öldürür.

"Bazı gözlemciler bunu sadece seçim vaadi olarak görüyor ve önceki seçim vaatlerini hatırlatıyor. Ancak bu kez denklemleri değiştiren bir ABD Başkanı var. [...] Batı Şeria'nın ilhakı ve Filistinlilere zorla kabul ettirilecek bir çözüm İsrail'in geleceğini tehlikeye atabilir. Bu durum İsrail'in, Arapların çoğunlukta olduğu ama Yahudilerle eşit haklara sahip olmadıkları bir tek devlete kayışını hızlandırabilir. Bu da İsrail'in meşruiyeti için yıkıcı bir kayıp olur."

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"Aşırı sağcı İsrail ihtiyacı olan dostlarını kaybedecek"

Times yazarı David Aaronovitch, Netanyahu'nun şu an Avrupa'daki aşırı sağcı liderler ve ABD ile arasının iyi olması sayesinde, ülkenin aşırı sağa kaymasından endişe duyan diğer kesimleri görmezden gelebildiğini ancak bunun İsrail'i gelecekte zor durumda bırakabileceğini yazıyor.

"Netanyahu ne zaman baskı altında hissetse, İsrailli Arapların ülkede solcu bir hükümet kurulmasına yardımcı olabileceğine dair korkuları körüklüyor.... Geçen yıl hazırladığı ulus-devlet yasasında, birçok diğer şeyin yanında, Arapça'yı ikinci resmi dil olmaktan çıkardı.

"Bunun yanında Netanyahu, aşırı sağcı ve milliyetçi olarak nitelenebilecek liderlere kur yapmakta da çok gayretli. Brezilya'da Jair Bolsonaro, İtalya'da Matteo Salvini, Macaristan'da Viktor Orban... Hatta bazen Netanyahu aşırı sağa yaptığı bu yolculukta sınır tanımıyor. Geçen hafta verdiği bir röportajda, aşırı sağcı ve terörist [Haham]Meir Kahane için 'vizyoner' tanımlamasını kullandı.

"Eğer İsrail dışında yaşayan Yahudiler bu aşırı sağa kayıştan rahatsız olursa, Netanyahu onlara gülümseyip parmağıyla ABD Başkanı Donald Trump'ı gösterebilir ve 'ABD varken size kim ihtiyaç duyar?' diyebilir.

"Ama bu çok kısa vadeli bir zafer... Özellikle ABD'nin İsrail'in yanında olmasına yardım eden şey, ABD'nin zulümden kurtulabilenlerin kurduğu bu genç demokrasiye duyduğu hayranlıktı. [...] Son kamuoyu yoklamaları ABD ve Avrupa'daki genç ve ilerici seçmenlerin İsrail'in temel değerleri hakkında şüphe duyduğunu gösteriyor.

"Uzun vadede, Trump gittikten sonra ve Netanyahu yolsuzluk iddiaları ile yargılanırken, İsrail'in şu anki liderinin küçümsediği yeni dostlara ve hayranlara ihtiyacı olabilir."

"Netanyahu'nun zaferi kısa vadeli olabilir"

Daily Telegraph yazarı James sorene ise seçimde Netanyahu'nun Likud partisi ile rakibi Benny Gantz'ın liderliğindeki merkez sol parti Mavi ve Beyaz'ın aynı sayıda sandalye kazandığına ve Netanyahu hakkındaki yolsuzluk iddialarına odaklanıyor.

"Netanyahu bu yılın sonunda İsrail'in en uzun süre görevde kalan Başbakanı unvanını elde edecek. İşsizlik düşük, ekonomi büyüyor, uluslararası ilişkilerde Netanyahu oldukça hareketli. ABD Başkanı Trump ile ilişkileri güçlü. Güvenlik konusunda büyük kararlar gerektiren ciddi sorunlar var ama son 4 yılda çok az ciddi saldırı oldu."

"Yine de zaferi, sorunlarının bittiği anlamına gelmiyor. Sadece birkaç ay önce siyasete atılan Gantz'ın Likud ile aynı sayıda sandalye kazanması olağanüstü bir sonuç. Netanyahu'nun bölücü siyaseti ve hakkındaki yolsuzluk iddiaları, bir milyondan fazla seçmenin Gantz'a oy vermesine neden oldu.

"Netanyahu yolsuzluk iddialarını savabilmek için solcuları kötüledi, Arap siyasi partileri yasadışı ilan etti, ülkede hukukun üstünlüğünü garanti altına alan kurumların bağımsızlığını ve motivasyonlarını sorguladı.

"Sonuç olarak Netanyahu kendisini siyasi zafer ve şahsi trajedi arasında bir uçurumda buldu. Hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili kanıtlar muhtemelen bu hafta basına sızdırılacak. Ayrıca seçim sonucu gösteriyor ki İsrail onun gitmesi ve kalması arasında bölünmüş durumda. Netanyahu bugün zaferini kutluyor ama gelecek yıl hapiste olabilir."