Filipinler'de yeni bir insan türü bulundu

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Filipinler'in Luzon adasında nesli tükenmiş yeni bir insan türü bulundu.

Adadaki bir mağarada bulunan 13 fosil kemik ve diş kalıntısı, "Homo luzonensis" adı verilen yeni türün ilk insanlarla, daha yakın dönemde yaşamış insanlarınkine benzer fiziksel özelliklere sahip olduğuna işaret ediyor.

Bilim insanlarına göre, bu buluş ilk insanların Afrika'dan Güney Doğu Asya'ya uzanan bir yolculuğa çıktığının da göstergesi.

Araştırmacılara göre, dişler ve iskelet parçaları, bölgedeki evrim sürecinin sanılandan çok daha karmaşık olduğunu ve ilk insanların geldiği dönemde burada üç-dört türün daha olduğunu gösteriyor.

Kemikler, 50-67 bin yıl öncesine ait

Bu türlerden biri "Hobbit" adı verilen ve 50 bin yıl öncesine kadar Endonezya'nın Flores adasında yaşayan Homo floresiensis.

Bilim dergisi Nature'da yer alan bulgulara göre, Callao mağarasında bulunan iskelet parçaları ve dişler, 50 bin ile 67 bin yıl öncesindeki bir dönemde yaşamış üç yetişkin ve bir çocuğa ait.

Bulunan parçalar arasında dişlerin yanı sıra el ve ayak kemikleriyle kırık bir kalça kemiği de var.

Telif hakkı FLORENT DETROIT Image caption Homo luzonensis'in dişleri

Uzmanlara göre, "Homo luzonensis" yakın zamanda yaşamış insanlarınkine benzer fiziksel özellikler gösteriyor.

Ancak bu tür, Afrika'da 2-4 milyon yıl önce yaşayan ve iki ayağı üzerinde yürüyen maymun benzeri Australopithecus'lar ve Homo türünün ilk üyelerinkine benzer özellikler de taşıyor.

Homo Luzonensis'in el ayak ve ayak parmaklarının kavisli olması tırmanmanın bu tür için önemli bir aktivite olduğuna işaret ediyor.

Telif hakkı FLORENT DETROIT Image caption İskelet parçaları ve dişlerin bulunduğu Callao mağarası

Tırmanma, Australopithecus'ların da en belirgin özellikleri arasında yer alıyor.

Bilim insanlarına göre, Australopithecus benzeri bir türün Güney Doğu Asya'ya ulaşmış olması insan ailesi ağacında Afrika'yı ilk kimin terk etiğine ilişkin tezleri değiştirebilecek nitelikte bir gelişme.

Daha önce Homo erectus'un, Afrika'dan ayrılan ilk tür olduğu düşünülüyordu.

Luzon adasına sadece denizden ulaşılabilmesi insanların buraya nasıl geldiği konusunda da soru işaretleri doğuruyor.