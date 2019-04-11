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Reuters haber ajansı, Sudan hükümet kaynakları ve bir eyalet bakanına dayandırdığı haberinde Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in görevi bıraktığını ve geçiş konseyinin oluşturulması için çalışmaların başladığını bildirdi. Sudan ordusunun kısa bir süre içinde "önemli bir açıklama" yapması bekleniyor.

Dubai merkezli el Hadas televizyonuna konuşan Kuzey Darfur eyaleti Üretim ve Ekonomik Kaynaklar Bakanı Adil Mehcup Hüseyin, "Devlet Başkanı Beşir görevden ayrıldıktan sonra iktidarı üstlenecek bir askeri konseyin oluşturulması için istişareler yapılıyor" dedi.

Reuters, askerlerin el Beşir'in partisi İslami Hareket'in genel merkezine bir baskın düzenlediğini de bildirdi.

BBC News Afrika Editörü Fergal Keane, ordunun kısa bir süre içerisinde açıklama yapmasının beklendiğini belirtti.

BBC Dünya Servisi Afrika Editörü Will Ross da Sudan halkının devlet televizyonun "ordudan önemli açıklama" olarak lanse ettiği bilgilendirmenin başlamasını endişeli bir şekilde beklediklerini bildirdi.

Protestoları düzenleyen gruplar, halktan sokaklardan ayrılmamasını istiyor.

Protestocular yalnızca el Beşir'in istifa etmesi değil, tüm hükümetin görevinden ayrılmasını da talep ediyor.