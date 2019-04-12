Telif hakkı AFP Image caption Ekvador İçişleri Bakanı Maria Paula Romo, ismini vermediği kişinin 'soruşturma kapsamında gözaltına alındığını' söyledi.

Ekvador İçişleri Bakanlığı, İngiltere'de tutuklanan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'a yakın bir kişinin Ekvador'dan çıkmaya çalışırken gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Maria Paula Romo, gözaltına alınan kişinin adını açıklamadı.

Romo, bu kişinin "soruşturma kapsamında gözaltına alındığını" söyledi.

Assange, Perşembe günü Londra'da sığındığı önce Ekvador Büyükelçiliği'nde gözaltına alınmış sonra da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ekvadorlu bakan, Assange'ın gözaltına alınmasından birkaç saat sonra paylaştığı tweette "Ekvador'da ikamet eden, Wikileaks'e yakın bir kişi bugün öğleden sonra Japonya'ya seyahat etmeye hazırlanırken gözaltına alındı" dedi.

CNN'e konuşan Bakan Romo, gözaltına alınan kişinin birkaç yıldır Ekvador'da yaşadığını ve Assange'ın kaldığı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sık sık ziyarette bulunduğunu söyledi.

Romo, "Yalnızca soruşturma amaçlı gözaltına alındı" dedi.

'Cadı avı başlıyor'

Gözaltına alındığı haberlerinin duyulması üzerine Bini'nin arkadaşları sosyal medyada destek mesajları paylaştı.

ABD merkezli bilgisayar programcısı Martin Fowler "Bini'nin gözaltına alınmasından kaygı duyuyorum. Gizliliği destekleyen ve güçlü savunan bri programcı, hiçbir avukatıyla konuşamadı" tweeti attı.

Gözaltı olayından kısa bir süre önce Bakan Romo düzenlediği basın toplantısında Wikilleaks'le bağlantılı bir kişinin Ekvador'da yaşadığını söylemişti.

Bu toplantının ardından Bini, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Romo'nun sözlerinin "cadı avının başlayacağını gösterdiğini" yazdı.

Telif hakkı Reuters Image caption Julian Assange

Ekvador, Perşembe günü Assange'ın sığınma hakkını iptal etmişti. Londra Polis Teşkilatı Metropolitan da, Assange'ın gözaltına alınması için Ekvadorlu yetkililerin büyükelçiliği kendilerinin davet ettiğini söyledi.

Assange, 2012'den bu yana Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşıyordu.

Londra Emniyet Müdürlüğü, Assange'ın Amerikalı yetkililerin iade talebi ve kefalet koşullarını yerine getirmemesi gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Daha sonra kefalet koşullarını yerine getirmediği gerekçesiyle suçlu bulunup tutuklanan WikiLeaks'in kurucusu, 2 Mayıs'ta video bağlantısı ile duruşmaya katılacak.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Assange'ın "idam cezasının yürürlükte olduğu bir ülkeye göndermeyeceğine dair garanti verdiği" açıkladı.

Assange tutuklanması halinde Wikileaks hakkında soruşturma yürüten ABD'ye teslim edilebileceğinden endişe ediyordu.