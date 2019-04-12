Endonezya'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya'da Richter ölçeğine göre 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sulawesi adası açıklarındaki deprem sonrası halka tsunami uyarısı yapıldı.

Adada halkın panik içinde evlerinden ayrıldığı bildiriliyor.

Deprem sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi ise depremin büyüklüğünü 6,8 olarak açıkladı.

Kuruma göre depremin merkez üssü, Sulawesi adasından 17 kilometre uzaklıkta.

Aynı bölgede geçen yıl da 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Deprem sonucu Palu kentinde 4300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ayrıntılar birazdan...