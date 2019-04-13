Sudan’da darbe: Protestolar yönetimin sivillere devri talebiyle devam ediyor

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Sudan'da geçen yılın sonlarından bu yana devam eden protesto eylemlerinin öncü grupları arasında yer alan Sudan Profesyoneller Birliği (SPA), halka sokaklardan ayrılmamaları çağrısı yaptı ve ordudan yönetimi sivillere devretmesini istedi.

Sudan ordusu, Perşembe günü yönetime el koydu. Savunma Bakanı Orgeneral Avad Muhammed Ahmed bin Avf, 30 yıldır ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in görevden alındığını ve ev hapsinde tutulduğunu söyledi. Ayrıca, iki yıllık bir geçiş sürecinin ardından seçimlere gidileceği ve yeni bir anayasasının hazırlanacağı açıklandı.

Yönetime el konulduğu haberini açıklayan Avf ise bu açıklamadan kısa bir süre sonra görevinden ayrıldı.

Bugün de bir diğer önemli isim görevi bıraktı. Bu isim ülkenin güvenlik biriminin başındaki kişi olan General Salah Gosh oldu. Her iki üst düzey ismin de neden ayrıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

1990'lı yıllardan bu yana Beşir'in en yakın çalışma arkadaşlarından birisi olan Gosh, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçu suçlamalarıyla hakkında iddianame açılan 17 isim arasında yer alıyor.

Telif hakkı AFP Image caption General Salah Gosh

Protestocuların talepleri neler?

Beşir'in yanı sıra iki üst düzey ismin de görevden ayrılmış olmasına karşın sokaklarda tansiyon düşmüş değil.

Protestoları düzenleyen gruplar, eylemlerin devamı çağrıları yapıyor.

SPA, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler'e yönetimin, geçiş dönemini üstlenecek olan sivil hükümete en kısa sürede devredilmesi çağrısı yapıyoruz" denildi.

Protestocular, başkent Hartum'da bulunan genelkurmay başkanlığının önündeki oturma eylemlerini sürdürüyor.

Telif hakkı AFP Image caption The new military leader, Lt-Gen Burhan, could be seen talking to demonstrators on Friday

Auf'un yerine gelen Korgeneral Abdul Fattah Abdulrahman Burhan, Cuma günü protestocuların yanına giderek, onları dinledi.

Protestocuların talepleri arasında liderlerin halkın iradesini yansıtmayan "keyfi" kararlar almaması ve eski yönetime karşı var olan tüm sembollerin ortadan kaldırılması da yer alıyor.

SPA, "Bu taleplerin tamamı yerine getirilene kadar Genelkurmay önündeki oturma eylemimize devam etmek zorundayız" dedi.

Afrika Birliği de taraflara masaya oturup müzakerelere başlama çağrısı yaptı.

Afrika Birliği Sözcüsü Ebba Kalondo da tüm tarafların mevcut krizin çözümü için masaya oturmasının zamanı geldiğini söyledi.

Kalondo, "Kapsayıcı bir diyalogun başlatılması, Sudan halkının taleplerinin yerine getirilmesini mümkün kılacak olan koşulların yaratılması, demokrasi ve iyi yönetişimin tesisi ve en kısa zaman anayasal düzene yeniden geçilmesi için hiç olmadığı kadar doğru bir zamandayız" dedi.