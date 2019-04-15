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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün TSİ 19:00'da televizyondan halka seslenecek. Macron, Sarı Yelekliler protestolarına son vermeye yönelik bazı önlemler açıklayacak.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Macron'un, gösterilerin son bulmasına yönelik "ilk somut önlemleri" duyuracağı belirtildi.

Önlemler, internet üzerinden gelen 2 milyona yakın öneri incelenerek hazırlandı.

Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı seçildiği 2017 yılından bu yana yabancı liderleri ağırladığı durumlar dışında basın toplantısı yapmaktan kaçınan bir lider.

Bu bakımdan Çarşamba günü de bir basın toplantısı düzenleyerek politikasında yapacağı değişiklikler konusundaki soruları yanıtlayacak olması önemli bulunuyor.

'Köklü değişiklikler'

Açıklanacak önlemlerin içeriği henüz bilinmiyor.

Ancak Macron'un danışmanlarından biri Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, ülkenin artık "köklü değişikliklerle belirlenen yeni bir döneme" gireceğini söyledi.

Aynı danışmana göre, Macron dün akşam Başbakan Edouard Philippe ve bakanlarla bir araya gelerek yapacağı açıklaya son şeklini verdi.

Macron, cumhurbaşkanlığına damgasını vuran Sarı Yelekliler protestoları sonrası 15 Ocak'ta "Büyük Ulusal Tartışma" adlı bir danışma süreci başlatmıştı.

Katılımı yüksek bir tartışma

2018 yılının Kasım ayında akaryakıt vergilerinin yükseltilmesi ve eşitsizliklere karşı sokaklara çıkan göstericiler ülkenin kırsal bölgelerindeki yolları kapatmaya başlamış ve "Sarı Yelekliler" diye anılan hareket kısa süre içinde saman alevi gibi yayılarak Macron ve düzen karşıtı bir isyana dönüşmüştü.

O zamandan bu yana 5 aydır her Cumartesi günü on binlerce gösterici başkent Paris'te ve diğer şehirlerde sokaklara çıkarak zenginler ve büyük şirketler lehine olduğunu söyledikleri politikaları protesto etmeyi sürdürüyor.