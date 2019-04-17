Karton bardağa yaptığı resimlerle dünyayı geziyor

Berk Armağan 24 yaşında bir üniversite öğrencisi.

Karton bardağa yaptığı resimleri satıyor, kazandığı parayla dünyayı geziyor.

Bütün vaktini evde geçirirken, dışarıda hayatın akıp gitmekte olduğunu farketmesiyle seyahat etmeye karar verdiğini anlatıyor.

"Niye ben bunları kendi gözümle görmüyorum?" diyerek yola çıkıyor.

Para kazanmak için bulduğu yol ise pek alışıldık bir yöntem değil.

İnsanların 'çöp' olarak gördüğü karton bardakları, o tuval olarak kullanıyor.

Üzerine resim çizdiği bardakları 100-200 T.L.'ye satıyor.

Şimdiye kadar kazandığı paralarla 24 ülkede 50 şehir gezdi.