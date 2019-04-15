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Fransa'nın başkenti Paris'in en ünlü tarihi yapılarından Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı. Alevler tarihi katedralin çevresine hızla yayıldı. 850 yıllık katedralde restorasyon çalışmaları sürdürülüyordu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tarihi katedralinin çatısı üzerinde siyah dumanların ve alevlerin yükseldiği görülüyor.

Yangının nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İtfaiye yetkilileri ise, yangının katedralde bir süredir devam eden restorasyon (yenileme) çalışmalarıyla bağlantılı olabileceğini söyledi.

Macron konuşmasını iptal etti

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, güvenlik ekipleri katedralin çevresini boşalttı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yangın nedeniyle bu akşam televizyonlardan halka sesleneceği konuşmasını iptal etti.

Macron'un TSİ 19:00'da yapacağı konuşmada Sarı Yelekliler protestolarına son vermeye yönelik bazı önlemler açıklaması bekleniyordu.

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Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, itfaiye ekiplerinin katedraldeki "korkunç yangın"a müdahalesi sürerken, bölgedekilere güvenlik bariyerlerini geçmemeleri uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz yıl Fransız Katolik Kilisesi, parçalanmaya başladığı gerekçesiyle Gotik mimarisiyle ünlü katedral için kaynak oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

Paris'in en ünlü tarihi eserlerinden Notre Dame Katedrali, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

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12. yüzyılda yapılan katedral, Victor Hugo'nun başyapıtı "Notre-Dame'ın kamburu" romanı ve romandan uyarlanan müzikale de ilham olmuştu.

Ancak tarihi yapının duvarlarındaki çatlakların giderek belirginleşmesi ve bazı kısımlarının dökülmeye başlaması sonrası restorasyon çalışmaları başlatılmış, restore edilen kısmında bulunan bronz heykeller kaldırılmıştı.