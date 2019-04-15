Fotoğraflarla: 'Paris'in kalbi' Notre-Dame Katedrali'nde yangın
- 15 Nisan 2019
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Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli tarihi eserlerinden Notre-Dame Katedrali'nde büyük bir yangın çıktı.
Katedralin kulesi ve çatısı çöktü.
Parisliler ve kente gelen turistler, alevlerin katedralin etrafını sarışını izledi.
Fransa halkının yangını atlatması zor olacak.