Fotoğraflarla: 'Paris'in kalbi' Notre-Dame Katedrali'nde yangın

  • 15 Nisan 2019

Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli tarihi eserlerinden Notre-Dame Katedrali'nde büyük bir yangın çıktı.

Katedralin kulesi ve çatısı çöktü.

Parisliler ve kente gelen turistler, alevlerin katedralin etrafını sarışını izledi.

Scene of blaze in Paris Telif hakkı Reuters
Image caption Notre Dame'ın ünlü kulesi hızla alevlerin hedefi oldu.
Scene of blaze in Paris Telif hakkı AFP
Image caption Feçen yıl çekilen bir fotoğraf yangının yarattığı hasarı gösteriyor.
Scene of blaze in Paris Telif hakkı Reuters
Scene of blaze in Paris Telif hakkı AFP
Scene of blaze in Paris Telif hakkı EPA
Scene of blaze in Paris Telif hakkı AFP
Scene of blaze in Paris Telif hakkı AFP
Scene of blaze in Paris Telif hakkı AFP
Image caption İtfaiye ekipleri katedralin her yanından müdahale ediyor ancak alevleri kontrol altına almakta zorlanıyorlar.
Scene of blaze in Paris Telif hakkı Reuters
Image caption Yangının büyüklüğü uzaktan dahi görülebiliyor.
Yangından önce ve sonra Notre-Dame Telif hakkı AFP/GETTY
Image caption Yangından önce ve sonra Notre-Dame
yangın Telif hakkı AFP
Scene of blaze in Paris Telif hakkı AFP

Fransa halkının yangını atlatması zor olacak.