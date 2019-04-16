Notre-Dame Katedrali: Fransa tarihinin bir sembolü, Paris'in kalbi

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Notre-Dame Katedrali, Fransa'nın başkenti Paris için milyonlarca turistin akın ettiği, dayanıklı bir tarihi eserden daha fazlası.

850 yıllık katedral, hem Fransa tarihinin bir sembolü, hem de Paris'in silüetinin vazgeçilmez bir parçası olarak niteleniyor.

Bu nedenle "Paris'in kalbi" olarak da anılıyor.

Notre-Dame, 1498 - 1515 yılları arasında hüküm süren Kral VII. Louis'nin emriyle Paris'in siyasi, ekonomik ve kültürel gücünü dünyaya göstermek için inşa edilmişti.

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12'inci yüzyılda temelleri atılan katedralin yapımı 200 yıla yakın sürdü.

İki dünya savaşı atlattı

Görkemli Katolik Katedrali, uzun ve zengin bir tarihe sahip.

VI. Henry ve Napoleon Bonaparte kraliyet tacını bu katedralde giymiş, Jeanne d'Arc burada azize ilan edilmişti.

18. yüzyılda Fransız Devrimi sırasında pek çok kez hedef alındı.

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Katedraldeki tarihi eserler yağmalandı, tarihi kapısındaki heykeller yok edildi, çan kulesi parçalandı.

Aldığı darbelere rağmen, 20. yüzyılda iki dünya savaşını da atlattı.

24 Ağustos 1944'te Fransa Paris'in Alman işgalinden kurtuluşunu, Notre Dame'ın çanlarını çalarak dünyaya ilan etmişti.

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Yılda 14 milyon turist

Katedral daha sonra Avrupa'da en çok turist çeken tarihi yapılardan biri oldu.

Her yıl 14 milyona yakın turist buraya akın etti.

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Ortaçağ'da Paris'in merkezi ve Katoliklerin sembolü olan katedralin ölümsüz hale gelmesinde, Victor Hugo'nun başyapıtı "Notre Dame'ın Kamburu"nun da rolü büyüktü.

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Ancak geçtiğimiz yıllarda Notre Dame trajik olaylara da tanık oldu.

2015'te katedralin çanları, Charlie Hebdo saldırısında hayatını kaybedenler için çaldı.

Eylül 2016'da katedral yakınlarında park halindeki bir arabanın içinde gaz bombası kapsülleri bulundu ve Irak Şam İslam Devleti (İŞİD) üyesi olduğu ve saldırı hazırlığında olduğundan şüphe edilen üç kadın tutuklandı.

Haziran 2017'de ise "Bu Suriye için" diye bağıran bir Cezayirli, katedralin dışındaki bir polise saldırdıktan sonra vuruldu.

Notre Dame Katedrali Pazartesi günü akşam saatlerinde başlayan yangınla son yılların en büyük darbesiyle sarsıldı.

400'e yakın itfaiye görevlisinin müdahalesine rağmen yangın uzun süre söndürülemedi. Katedral'in çatısı ve kulesi çöktü.

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Parisliler ve turistler, uzaktan katedralin alevlerin içine gömülüşünü izledi. Bazıları gözyaşlarına boğuldu. İçerideki birçok tarihi yapının da yandığı düşünülüyor.

Fransa halkının bu travmayı zor atlatacağı belirtiliyor.