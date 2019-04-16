Notre-Dame yangını: Katedralin kulesi çöktü

Fransa'nın başkenti Paris'in en ünlü tarihi yapılarından Notre-Dame Katedrali'nde yangın çıktı.
Alevlerin hızla tarihi yapının etrafını sarması sonrası, katedralin çatısı ve kulesi çöktü.
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Dış linkler yeni bir pencerede açılacak
Fransa'nın başkenti Paris'in en ünlü tarihi yapılarından Notre-Dame Katedrali'nde yangın çıktı.
Alevlerin hızla tarihi yapının etrafını sarması sonrası, katedralin çatısı ve kulesi çöktü.