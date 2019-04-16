Tayland'da bir köpek kıyıdan 220 km açıkta kurtarıldı

Tayland'da, kıyıdan 220 kilometre uzaklıktaki bir petrol platformu yakınlarında, işçiler tarafından kulaç atarken fark edilen yorgunluktan tükenmiş bir köpek kurtarıldı.

Kahverengi sokak köpeği, seslenen işçilere doğru yüzdü ve daha sonra petrol platformuna alındı.

Köpeğin, nasıl kıyıdan bu kadar uzakta mahsur kaldığı bilinmiyor. Bir balıkçı teknesinden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Telif hakkı ViralPress

Platform çalışanları köpeğe "Boonrod" adını verdi. Boonrod Taylandca "kurtarılmış" ve "hayatta kalan" demek.

Telif hakkı ViralPress

Boonrod'un ilk bulunduğunda çok susamış ve acıkmış olduğu belirtildi.

Telif hakkı ViralPress

Telif hakkı ViralPress

Platform çalışanları Boonrod'a su ve yiyecek verirken, kıyıya gitmek üzere olan bir petrol tankerinden telsizle yardım istendi.

Telif hakkı ViralPress

Telif hakkı ViralPress

Boonrod, suyunu içip, yemeğini yedikten sonra, tuzlu deniz suyundan temizlenmesi için yıkandı. Yorgun köpek daha sonra biraz uyudu.

Telif hakkı ViralPress

Kurtarma sırasında hava koşullarının iyi olduğu ve işçilerin bu sayede Boonrod'u daha kolay fark ettiği belirtildi.

Telif hakkı ViralPress

Boonrod daha sonra vinçle, platform yakınlarından geçen bir tankere konulup, Tayland'ın güneyindeki bir veteriner kliniğine götürüldü.

Telif hakkı ViralPress

Veterinere götürülmek üzere karaya ayak basan köpeğin, sağlık ve moral durumunun iyi olduğu açıklandı.