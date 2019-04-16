63 yaşındaki Norveç vatandaşı Rusya'da casusluk suçundan 14 yıl hapse mahkum edildi

Telif hakkı AFP Image caption Frode Berg, Rus FBP ajanlarının operasyonuyla yakalanmıştı.

Rusya'da, 63 yaşındaki Norveç vatandaşı Frode Berg, Rus donanmasına ait nükleer denizaltılarla ilgili olarak casusluk yapmaktan suçlu bulundu.

Frode Berg, 14 yıl hapse mahkum edildi.

Berg bu cezasını bir çalışma kampında çekecek.

2017'de Moskova'da yakalanan Berg, suçlamaları reddediyor.

Berg'in avukatı, müvekkilinin kararı temyize götürmeyeceğini ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kendisini affetmesini isteyeceğini söyledi.

Sınır muhafızıydı

Frode Berg, daha önce, Rusya-Norveç sınırında sınır muhafızı olarak çalışıyordu. Berg, Norveç istihbaratı adına kuryelik yaptığını itiraf ederken, yer aldığı operasyonla ilgili çok az bilgisi olduğunu savunmuştu.

Berg'e donanmaya ait dosyaları vermekle suçlanan emekli bir Rus polisi de hapse atılmıştı.

NATO üyesi Norveç'in, Kuzey Kutup bölgesinde Rusya'yla sınırı bulunuyor ve iki ülke arasındaki ilişkiler Soğuk Savaş döneminde bile dostane olmuştu.

Ancak, Rusya-Norveç ilişkileri Kremlin'in 2014'te Kırım'ı ilhak etmesiyle bozulmuştu.