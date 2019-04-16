Rusya'nın da kendi internet oluyor: Runet

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Moskova'daki parlamentonun alt kanadı Duma, Rusya'da bağımsız yeni bir internet ağı oluşturacak yasa tasarısını onayladı. Tasarıyı destekleyen milletvekilleri, siber saldırılara karşı koymayı amaçladığını belirtiyor.

Duma üyeleri, Rusya'ya yönelik herhangi bir siber saldırıda ya da tüm dünyada kullanılan internetin ülkede fişinin çekilmesi halinde "hazırlıklı olacaklarını" söylüyor.

Rus Interfax Ajansı'nın haberine göre, Moskova'nın internet üzerindeki özerkliğini korumak ve yabancıların müdahalesini engellemek için parlamentoya getirilen yasa tasarısı, Duma'da 68'e karşı 307 oyla kabul edildi. Tasarının kanunlaşması için parlamentonun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nde de onaylanması, ardından devlet başkanı tarafından da kabul edilmesi gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde Federasyon Konseyi'ne gelmesi beklenen tasarı, kabul edildiği takdirde 1 Kasım 2019'da yürürlüğe girecek.

Yasayı yazan Rus yetkililer, ABD'nin geçen yıl kararlaştırdığı siber güvenlik politikasının ardından, Rusya'da da yeni önlemler alınması gerektiğini söylemişti.

"Runet" adı verilecek olan ülke içindeki bağımsız internet sistemine Rus yönetiminin ve devletin doğrudan müdahalesi daha kolay olacak. Yasa tasarısı bu sebeple eleştiri de aldı.

Rusya'nın ulusal telekom izleme örgütü Roskomnadzor'un izleyeceği Runet'teki bilgi akışı, trafik ve müşterilerin bilgisi, internet sağlayıcıları üzerinden paylaşılacak. Hedef, Rus internet kullanıcılarının bilgilerinin ülke içinde kalması.

2017'de, ülkede 2020 itibarıyla internet trafiğinin sadece ülke içinden yönlendirilmesine karar verilmişti.

"Terörle mücadele adımı" olarak duyurulan yasa tasarısı, insan hakları örgütleri tarafından da eleştirildi.