Telif hakkı Getty Images Image caption Notre-Dame Katedrali'nin bahçesinde kar topu oynayanlar

Fransa'nın başkenti Paris'teki 850 yıllık Notre-Dame Katedrali'nde Pazartesi günü çıkan yangın, 8,5 saat boyunca söndürülemedi. Çatısı ve kulesi çöken katedralin ana yapısının kurtarıldığı belirtiliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "yeniden inşa etme" sözü verdiği Notre-Dame Katedrali, geçmişte birçok tarihi olaya tanıklık etmişti.

Fransa'nın en ünlü tarihi yapılarından olan Notre-Dame Katedrali aynı zamanda dünya insanlık mirasının da en değerli eserlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyordu.

Yangının neden ortaya çıktığı ve söndürülemediği Paris Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda ortaya çıkacak.

Katedral ise tanıklık ettiği tarihi olaylarla anılacak.

Telif hakkı Getty Images Image caption Katedralin 19. yüzyıla ait bir fotoğraf baskısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi gecesi yangın devam ederken yaptığı açıklamada, "Notre-Dame bizim tarihimiz, edabiyatımız, büyük olaylarımızın, savaşlarımızın, özgürlük mücadelelerimizin yaşandığı yer" dedi.

Macron sözlerini şöyle sürdürdü:

"Notre-Dame yanıyor ve pek çok Fransızın hissettiği üzüntüyü biliyorum. Ama bu akşam umuttan da bahsetmek istiyorum.

"Gururlu olalım çünkü bu katedrali 800'den fazla yıl önce biz inşa ettik ve aradan geçen yüzyıllarda büyüttük, geliştirdik. Bu yüzden ciddi bir şekilde söylüyorum: Hep birlikte yeniden inşa edeceğiz."

Telif hakkı Getty Images Image caption 1899 tarihli bir fotoğraf

Paris Vali Yardımcısı Emmanuel Gregoire, Fransız BFM haber kanalına verdiği demeçte alevlerin çok hızlı bir şekilde yayılmasının nedeninin binanın 12. yüzyıldan kalma tahta çatı kirişleri olduğunu söyledi.

Gregoire, yangın sırasında içeriden olabildiğince eserin dışarıya çıkarıldığını da aktardı.

Telif hakkı Getty Images Image caption 24 Kasım 1934 tarihinde Katedral içinde kutlanan Catherinettes festivalinden bir kare. Aziz Catherine Günü'nde 25 yaşında ve halen evlenmemiş olan kadınlar için Fransa'da festival düzenlenirdi

Katedralin yöneticilerinden Patrick Chauvet, 13. yüzyılda yaşayan Fransa Kralı Louis'in giydiği ceketin kurtarılanlar arasında olduğunu söyledi.

Telif hakkı Getty Images Image caption 1935

Geçtiğimiz yıl Fransız Katolik Kilisesi, parçalanmaya başladığı gerekçesiyle Gotik mimarisiyle ünlü katedral için kaynak oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

Telif hakkı Getty Images Image caption 1939 yılında Katedrali ziyaret eden çocuklar

Paris'in en ünlü tarihi eserlerinden Notre Dame Katedrali, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

BBC Dünya Servisi'nden Henri Astier, katedralin en son Fransız Devrimi'nde büyük hasar gördüğünü söylüyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption II. Dünya Savaşı sırasında 25 Ağustos 1944'te Paris Nazi işgalinden kurtulmadan önce Katedrali'n önünde yanan bir arabanın fotoğrafı

Telif hakkı Getty Images Image caption Paris Nazi işgalinden kurtulduktan sonra Notre-Dame Katedrali'nin önünde görülen bir Amerikan tankı

12. yüzyılda yapılan katedral, Victor Hugo'nun başyapıtı "Notre-Dame'ın Kamburu" romanı ve romandan uyarlanan müzikale de ilham olmuştu.

Ancak tarihi yapının duvarlarındaki çatlakların giderek belirginleşmesi ve bazı kısımlarının dökülmeye başlaması sonrası restorasyon çalışmaları başlamış, restore edilen kısmında bulunan bronz heykeller kaldırılmıştı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Paris'teki bir moda çekiminden. Arka fonda yine Notre-Dame Katedrali var

Notre-Dame Katedrali, yıllar içinde hem Katolik dünyasının hem de Fransa'nın önemli ve tarihi olaylarına evsahipliği yaptı.

Telif hakkı Getty Images Image caption İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, Norveç Prensi Harald ve İngiltere'den Prens Charles, 13 Kasım 1970'de Notre-Dame Katedrali'nde düzenlenen Fransa Başbakanı Charles de Gaulle'un cenaze töreninde

Notre-Dame Katedrali; heykel, resim, vitray, oyma, kabartma ve el yazmaları dahil pek çok sanat eseri ve müzik enstrümanının yanı sıra, Dikenli Taç ve İsa Peygamber'in gerildiği çarmıhtan bir parçanın da bulunduğu birçok dini sembolü barındırıyordu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Papa II. John Paul, Fransa'ya 1980 yılında gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Notre-Dame Katedrali'nde bir ayin de yönetmişti

Notre-Dame, 1498 - 1515 yılları arasında hüküm süren Kral VII. Louis'nin emriyle Paris'in siyasi, ekonomik ve kültürel gücünü dünyaya göstermek için inşa edilmişti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Sanatçı Joan Baez'in 1980 yılında Notre-Dame Katedrali önünde düzenlediği konserden bir kare

VI. Henry ve Napoleon Bonaparte kraliyet tacını burada giymiş, Jeanne d'Arc burada azize ilan edilmişti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Fransız filozof Bernard-Henri Levy, 2006 yılında Rus gazeteci Anna Politkovskaya'nın Moskova'da öldürülmesinin ardından Notre-Dame Katedrali'nin önünde bir konuşma yaparken görülüyor.

Ortaçağ'da Paris'in merkezi ve Katoliklerin sembolü olan katedralin ölümsüz hale gelmesinde, Victor Hugo'nun başyapıtı "Notre Dame'ın Kamburu"nun da rolü büyüktü.

2015'te katedralin çanları, Charlie Hebdo saldırısında hayatını kaybedenleri için çalmıştı.

Telif hakkı Getty Images Image caption 2009

Notre-Dame Katedrali'nin yeniden ne kadar sürede inşa edileceği ise henüz bilinmiyor.