Notre-Dame yangını: Tarihi fotoğraflarla ve olaylarla Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'Yeniden inşa edeceğiz' dediği katedral
Fransa'nın başkenti Paris'teki 850 yıllık Notre-Dame Katedrali'nde Pazartesi günü çıkan yangın, 8,5 saat boyunca söndürülemedi. Çatısı ve kulesi çöken katedralin ana yapısının kurtarıldığı belirtiliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "yeniden inşa etme" sözü verdiği Notre-Dame Katedrali, geçmişte birçok tarihi olaya tanıklık etmişti.
Fransa'nın en ünlü tarihi yapılarından olan Notre-Dame Katedrali aynı zamanda dünya insanlık mirasının da en değerli eserlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyordu.
Yangının neden ortaya çıktığı ve söndürülemediği Paris Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda ortaya çıkacak.
Katedral ise tanıklık ettiği tarihi olaylarla anılacak.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi gecesi yangın devam ederken yaptığı açıklamada, "Notre-Dame bizim tarihimiz, edabiyatımız, büyük olaylarımızın, savaşlarımızın, özgürlük mücadelelerimizin yaşandığı yer" dedi.
Macron sözlerini şöyle sürdürdü:
"Notre-Dame yanıyor ve pek çok Fransızın hissettiği üzüntüyü biliyorum. Ama bu akşam umuttan da bahsetmek istiyorum.
"Gururlu olalım çünkü bu katedrali 800'den fazla yıl önce biz inşa ettik ve aradan geçen yüzyıllarda büyüttük, geliştirdik. Bu yüzden ciddi bir şekilde söylüyorum: Hep birlikte yeniden inşa edeceğiz."
Paris Vali Yardımcısı Emmanuel Gregoire, Fransız BFM haber kanalına verdiği demeçte alevlerin çok hızlı bir şekilde yayılmasının nedeninin binanın 12. yüzyıldan kalma tahta çatı kirişleri olduğunu söyledi.
Gregoire, yangın sırasında içeriden olabildiğince eserin dışarıya çıkarıldığını da aktardı.
Katedralin yöneticilerinden Patrick Chauvet, 13. yüzyılda yaşayan Fransa Kralı Louis'in giydiği ceketin kurtarılanlar arasında olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz yıl Fransız Katolik Kilisesi, parçalanmaya başladığı gerekçesiyle Gotik mimarisiyle ünlü katedral için kaynak oluşturulması çağrısında bulunmuştu.
Paris'in en ünlü tarihi eserlerinden Notre Dame Katedrali, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.
BBC Dünya Servisi'nden Henri Astier, katedralin en son Fransız Devrimi'nde büyük hasar gördüğünü söylüyor.
12. yüzyılda yapılan katedral, Victor Hugo'nun başyapıtı "Notre-Dame'ın Kamburu" romanı ve romandan uyarlanan müzikale de ilham olmuştu.
Ancak tarihi yapının duvarlarındaki çatlakların giderek belirginleşmesi ve bazı kısımlarının dökülmeye başlaması sonrası restorasyon çalışmaları başlamış, restore edilen kısmında bulunan bronz heykeller kaldırılmıştı.
Notre-Dame Katedrali, yıllar içinde hem Katolik dünyasının hem de Fransa'nın önemli ve tarihi olaylarına evsahipliği yaptı.
Notre-Dame Katedrali; heykel, resim, vitray, oyma, kabartma ve el yazmaları dahil pek çok sanat eseri ve müzik enstrümanının yanı sıra, Dikenli Taç ve İsa Peygamber'in gerildiği çarmıhtan bir parçanın da bulunduğu birçok dini sembolü barındırıyordu.
Notre-Dame, 1498 - 1515 yılları arasında hüküm süren Kral VII. Louis'nin emriyle Paris'in siyasi, ekonomik ve kültürel gücünü dünyaya göstermek için inşa edilmişti.
VI. Henry ve Napoleon Bonaparte kraliyet tacını burada giymiş, Jeanne d'Arc burada azize ilan edilmişti.
Ortaçağ'da Paris'in merkezi ve Katoliklerin sembolü olan katedralin ölümsüz hale gelmesinde, Victor Hugo'nun başyapıtı "Notre Dame'ın Kamburu"nun da rolü büyüktü.
2015'te katedralin çanları, Charlie Hebdo saldırısında hayatını kaybedenleri için çalmıştı.
Notre-Dame Katedrali'nin yeniden ne kadar sürede inşa edileceği ise henüz bilinmiyor.