PlayStation 5: Sony'den yeni konsolla ilgili ilk detaylar

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Sony, PlayStation oyun konsolunun beşinci versiyonu hakkında ilk defa bilgi verdi.

Oyun tutkunları PlayStation 5'in detaylarını sabırsızlıkla beklerken Japon şirketi bugüne kadar hiçbir detay paylaşmamıştı.

Wired dergisine bir söyleşi veren Sony'nin sistem mühendisi Mark Cerny, yeni nesil konsolun daha hızlı, daha güçlü ve daha gelişmiş bir sese sahip olacağını açıkladı.

Ancak konsolu almak isteyenlerin en az 2020'ye kadar beklemesi gerekecek.

PlayStation 5 ile ilgili bilinenleri ve cevapsız kalan soruları derledik.

Telif hakkı Getty Images Image caption PlayStation 4 altı yıl önce piyasaya çıkmıştı

Daha hızlı yüklenen oyunlar

Yeni PlayStation, hard disk yerine çok daha hızlı olan katı hal diski (SSD) içerecek.

SSD'ler sayesinde oyunların yükleme süresi kısalacak.

Örneğin PS4'te Spider-Man oynayanlar, haritada başka bir yere gitmek istediklerinde 15 saniye beklemek zorunda kalıyordu.

Cerny'nin Wired'a gösterdiği ön izlemede bu sürenin 0,8 saniyeye düştüğü görülüyor.

Gelişmiş ses

Yeni nesil konsolun bir diğer artısı da ses sisteminde olacak.

Kendisinin de bir oyun tutkunu olduğunu söyleyen Cerny, PS3 ve PS4 sistemleri arasında ses açısından önemli bir gelişme yaşanmadığını ama bu sefer durumun farklı olacağını belirtiyor:

"Yeni konsolda ses deneyiminin ne kadar farklı olabileceğini göstereceğiz."

Telif hakkı Getty Images Image caption İlk PlayStation 1995 yılında piyasaya çıkmıştı

Cerny'ye göre PS5'te (oyun konsolunun isimlendirilmesinde bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği açıklanmadı) oyuncular yukardan, arkadan ve yanlardan gelen sesleri çok daha rahat bir şekilde ayırt edebilecek. Yeni konsolda ses deneyimini en iyi şekilde yaşamak için kulaklık kullanmak gerekecek.

Gelişmiş görsel deneyim

Yeni PlayStation'da Holywood'un özel efekt ekiplerinin kullandığı, yüksek işlemcilere ihtiyaç duyan görsel efektler kullanılacak.

Görüntüler daha iyi ve daha gerçekçi olacak.

Bir önceki nesil PlayStation'ın oyunları da yeni konsolda çalışacak.

Bilmediklerimiz

Bugüne kadar açıklanan bilgiler donanıma dair oldu.

Yanıtlarını bilmediğimiz sorular ise şöyle: