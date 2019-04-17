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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşme konusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir rapor sunacağını söyledi.

Ankara'yı ziyaret eden Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla düzenlediği ortak basın toplantısında "Suriye'de Beşar Esad ile çok uzun bir görüşme yaptım. Bu görüşmeyle ilgili bir raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağım" dedi.

Zarif ortak basın toplantısının ardından, Erdoğan ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu da ABD'nin İran'a yönelik ambargolarıyla ilgili değerlendirmesi sorulduğunda "ABD'nin ambargolarına karşı olduklarını her platformda doğrudan ABD'lilere net şekilde söylediklerini" belirtti.

Çavuşoğlu: ABD'ye ambargoların yanlış olduğunu anlatmaya devam edeceğiz

Çavuşoğlu, "ABD'ye önümüzdeki süreçte de bu ambargoların yanlış olduğunu anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

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Suriye'de siyasi bir çözüm için İran ve Rusya ile iş birliği yapma kararı aldıklarını anımsatan Çavuşoğlu, Astana süreci ve Soçi süreci ile bunun faydasının görüldüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, "Suriye'de kalıcı bir barış, İdlib'te ateşkesin devamı için ABD'nin çekilme kararı dahil tüm konuları birlikte koordine etmek için çalışmaya devam ediyoruz. Anayasa komisyonunun kurulması için de yine samimi gayretleri tüm dünya görmektedir." ifadelerini kullandı.

Gelecek süreçte bu iş birliği ve çabaların sürdürüleceğini belirten Çavuşoğlu, "Yanı başımızda Suriye'de istikrarın ve barışın geri gelmesi ve siyasi çözüm, insani yardımlar konularında da iş birliğimiz için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.