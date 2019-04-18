Kuzey Kore: Yeni bir silah denedik, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo görüşmelere katılmasın

Telif hakkı Reuters Image caption Kim Jong-un 16 Nisan'da Kore Halk Ordusu Hava Kuvvetleri'nin eğitim uçuşlarını izledi.

Kuzey Kore, "güçlü bir savaş başlığına sahip taktik güdümlü yeni bir silah" denediğini açıkladı. Pyongyang yönetimi ayrıca Washington ile bundan sonra yürütülecek görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun katılmasını istemediğini duyurdu.

Kuzey Kore'nin resmi medyasında duyurulan haberde, denenen yeni silahın ordunun savaş gücünü artıracağı belirtildi. Kim Jong-un'un da denemeyi izlediği duyurulurken, detaylı bilgi verilmedi.

Geçen yıl Kasım ayında yapılan benzer bir deneme, ABD'ye baskı yapma girişimi olarak görülmüştü.

Kuzey Kore ne iddia ediyor?

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), "farklı hedeflere, çeşitli şekillerde ateşleme yöntemlerinin test edildiğini" bildirdi.

Uzmanlar, bunun söz konusu füzenin kara, deniz ve havadan ateşlenebildiği anlamına geldiğine inanıyor. Çoğu gözlemci büyük ihtimalle kısa menzilli bir füzenin denendiğinde hemfikir.

Kuzey Kore lideri geçen yıl, Pyongyang'ın nükleer kabiliyeti "teyit edildiği" için, nükleer denemeleri ve kıtalararası füze denemelerini durduracağını açıklamıştı. Ancak nükleer faaliyetler devam ediyor gibi görünüyor.

Ülkenin başlıca nükleer tesisinden alınan uydu fotoğraflarında hareket tespit edildi ve bunun radyoaktif materyalin bomba yakıtına dönüştürülmesi faaliyeti olabileceği belirtildi.

Kuzey Kore, uzun menzilli füzeye takılabilecek kadar küçük bir nüklere bomba ve ABD anakarasına ulaşabilecek uzun menzilli balistik füzeler geliştirdiğini iddia ediyor.

Kuzey Kore, görüşmelerde Pompeo'yu istemiyor

Donald Trump ve Kim Jong-un, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de nükleer silahlardan arınma konusunu ele almış ancak görüşmelerde bir sonuca varılamamıştı.

Kim geçen hafta, görüşmelerin devam etmesi için Trump'ın "doğru tavra" sahip olması gerektiğini söylemişti.

Kuzey Kore, Amerikan yönetimi ile bundan sonra yapılacak resmi görülmeşmelerde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun olmasını da istemiyor. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Kwon Jong Gun, görüşmelerde Pompeo yerine "iletişim konusunda daha dikkatli ve olgun" birinin olmasını talep ettiklerini belirtti.

Nükleer görüşmeler hangi aşamada ?

ABD ve Kuzey Kore liderleri arasında Hanoi'de yapılan görüşmelerden sonuç alınamamasından sonra pek bir gelişme olmadı.

Telif hakkı Reuters Image caption ABD ve Kuzey Kore arasında Vietnam'da yapılan zirve, sonuç alınamadan sona ermişti.

Beyaz Saray, görüşmelerin Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini azaltması karşılığında tüm ambargoların kalkmasını istemesi nedeniyle çöktüğünü söylüyor. Ancak Pyongyang yönetimi buna karşı çıkıyor.

Kim, son açıklamalarında Trump'a "her iki taraf için de kabul edilebilir" bir anlaşma arayışına girişilmesi çağrısında bulunmuş, ancak aynı zamanda ABD Başkanı'yla mükemmel bağlarından bahsetmişti.

Trump ise karşılığında Twitter mesajında Kim'i övmüş ve bir başka zirve fikrini memnuniyetle karşıladığını söylemişti.

Hafta başında da ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Bigun'un "Rus yetkililerle Kuzey Kore'nin nihai ve tamamen teyit edilebilir bir şekilde nükleer silahlardan arınmasını görüşmek üzere" Moskova'ya gittiğini açıklamıştı.

Bu açıklama, gelecekte Kim Jong-un ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında bir görüşme yapılması spekülasyonlarının yoğunlaştığı bir dönemde geldi.