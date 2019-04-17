17 bin ada, 193 milyon seçmen: Endonezya'da fil ve at sırtında oy sandıklarının taşındığı dev seçimler

193 milyona yakın seçmen, 809 binden fazla sandık, toplam 245 binden fazla aday... Endonezya dünyanın en büyük seçimlerinden birine sahne oluyor. Coğrafi ve lojistik sıkıntılar nedeniyle sandıklar fil ve at sırtında, ya da kanolarla taşınıyor. Bazı köylerde görevliler, sandık ve pusulaları sayım merkezlerine ulaştırmak için nehirleri aşıyor.