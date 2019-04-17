17 bin ada, 193 milyon seçmen: Endonezya'da fil ve at sırtında oy sandıklarının taşındığı dev seçimler

  • 17 Nisan 2019

193 milyona yakın seçmen, 809 binden fazla sandık, toplam 245 binden fazla aday... Endonezya dünyanın en büyük seçimlerinden birine sahne oluyor. Coğrafi ve lojistik sıkıntılar nedeniyle sandıklar fil ve at sırtında, ya da kanolarla taşınıyor. Bazı köylerde görevliler, sandık ve pusulaları sayım merkezlerine ulaştırmak için nehirleri aşıyor.

  • Endonezyalı yetkililer seçimlerden bir gün önce oy sandıklarını hazırlıyor. Getty Images

    Endonezya, 190 milyondan fazla seçmenin katılacağı, dünyanın en büyük seçimlerinden birine sahne oluyor. Oy verme işlemi bu sabah başladı.

  • filler Getty Images

    Güvenlik güçlerinin gözetiminde gerçekleşen seçimlerin en büyük özelliği, lojistik sıkıntılar. Ülke 17 bin adacıktan oluşan bir takımada. Sandıklar fil sırtında oy verme noktalarına taşınıyor.

  • Seçim afişlerinin de asıldığı fillerin sırtındaki görevliler, 809 binden fazla seçim sandığını hazırlamak zorunda. EPA

    Seçim afişlerinin de asıldığı fillerin sırtındaki görevliler, 809 binden fazla seçim sandığını hazırlamak zorunda.

  • Coğrafik koşulların zorluğu nedeniyle bazen de at ve eşeklerin üzerinde oy verme işlemi için gereken malzemeler, at sırtında da taşınıyor. Getty Images

    Coğrafik koşulların zorluğu nedeniyle, oy verme işlemi için gereken malzemelerin çoğu at sırtındaki görevlilerce taşınıyor. Doğu Cava'daki bu kadın seçimler öncesi sandıkları oy verme yerine yetiştirmeye çalışıyor.

  • Nehirden geçerek çuval taşıyanlar Getty Images

    Maros'taki bir köyde görevliler, oy sandıklarını nehirden geçerek yerine ulaştırmaya çabalıyor.

  • Bir diğer seçenek de kano ve kayıklar. AFP

    Nehir sularını geçmek için bir diğer seçenek de kano ve kayıklar.

  • Bali'de bir kadın oy verdikten sonra parmağını mürekkep boyasına sokuyor. EPA

    Balili bir kadın oy verdikten sonra parmağını mürekkep boyasına sokuyor.

  • 20 siyasi partinin katıldığı seçimler renkli görüntülere sahne oluyor. AFP

    20 siyasi partinin katıldığı seçimler renkli görüntülere sahne oluyor.

  • Süperkahraman kostümleri içindeki görevliler sandıkları yerlerine taşıyıp, oy verme işlemine destek verecekler. Getty Imagees

    Süperkahraman kostümleri içindeki görevliler sandıkları yerlerine taşıyıp, oy verme işlemine destek verecekler.

  • Seçimlerde sadece devlet başkanı değil, başkan yardımcısı, temsilciler meclisi üyeleri ve bölgesel temsilciler konseyinin üyeleri de oylanıyor. Getty Images

    Seçimlerde sadece devlet başkanı değil, başkan yardımcısı, temsilciler meclisi üyeleri ve bölgesel temsilciler konseyinin üyeleri de oylanıyor.

  • Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo oy verdikten sonra bir basın açıklaması yaptı. Getty Images

    Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo oy verdikten sonra bir basın açıklaması yaptı. Seçimleri kazanacağı düşünülen Widodo 5 yıl daha görevde kalmak için yarışıyor.

  • Devlet başkanlığına aday olan Prabowo Subianto Batı Cava'da poz veriyor. Getty Images

    Widodo'nun seçimlerdeki başlıca rakibi ise, devlet başkanlığına aday olan eski general Prabowo Subianto.

  • Adaylardan yüzde 30'u kadınlar. Getty Images

    Adaylardan yüzde 30'u kadınlar.

  • SEÇMEN Getty Images

    Seçmenler daha sandıklara gitmeden önce dahi bazı usülsüzlük iddiaları ortaya atıldı. Komşu ülke Malezya'daki bir depoda kaçak oy pusulaları bulunduğuna ilişkin bir video yayıldı, ardından soruşturma açıldı.