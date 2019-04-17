17 bin ada, 193 milyon seçmen: Endonezya'da fil ve at sırtında oy sandıklarının taşındığı dev seçimler
193 milyona yakın seçmen, 809 binden fazla sandık, toplam 245 binden fazla aday... Endonezya dünyanın en büyük seçimlerinden birine sahne oluyor. Coğrafi ve lojistik sıkıntılar nedeniyle sandıklar fil ve at sırtında, ya da kanolarla taşınıyor. Bazı köylerde görevliler, sandık ve pusulaları sayım merkezlerine ulaştırmak için nehirleri aşıyor.
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Endonezya, 190 milyondan fazla seçmenin katılacağı, dünyanın en büyük seçimlerinden birine sahne oluyor. Oy verme işlemi bu sabah başladı.
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Güvenlik güçlerinin gözetiminde gerçekleşen seçimlerin en büyük özelliği, lojistik sıkıntılar. Ülke 17 bin adacıktan oluşan bir takımada. Sandıklar fil sırtında oy verme noktalarına taşınıyor.
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EPA
Seçim afişlerinin de asıldığı fillerin sırtındaki görevliler, 809 binden fazla seçim sandığını hazırlamak zorunda.
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Coğrafik koşulların zorluğu nedeniyle, oy verme işlemi için gereken malzemelerin çoğu at sırtındaki görevlilerce taşınıyor. Doğu Cava'daki bu kadın seçimler öncesi sandıkları oy verme yerine yetiştirmeye çalışıyor.
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Maros'taki bir köyde görevliler, oy sandıklarını nehirden geçerek yerine ulaştırmaya çabalıyor.
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AFP
Nehir sularını geçmek için bir diğer seçenek de kano ve kayıklar.
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EPA
Balili bir kadın oy verdikten sonra parmağını mürekkep boyasına sokuyor.
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AFP
20 siyasi partinin katıldığı seçimler renkli görüntülere sahne oluyor.
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Süperkahraman kostümleri içindeki görevliler sandıkları yerlerine taşıyıp, oy verme işlemine destek verecekler.
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Seçimlerde sadece devlet başkanı değil, başkan yardımcısı, temsilciler meclisi üyeleri ve bölgesel temsilciler konseyinin üyeleri de oylanıyor.
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Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo oy verdikten sonra bir basın açıklaması yaptı. Seçimleri kazanacağı düşünülen Widodo 5 yıl daha görevde kalmak için yarışıyor.
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Widodo'nun seçimlerdeki başlıca rakibi ise, devlet başkanlığına aday olan eski general Prabowo Subianto.
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Adaylardan yüzde 30'u kadınlar.
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Seçmenler daha sandıklara gitmeden önce dahi bazı usülsüzlük iddiaları ortaya atıldı. Komşu ülke Malezya'daki bir depoda kaçak oy pusulaları bulunduğuna ilişkin bir video yayıldı, ardından soruşturma açıldı.
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