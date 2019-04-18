Telif hakkı Getty Images

Fransız yetkililer, Paris'teki Notre-Dame Katedrali'nin büyük bir yangında hasar alması, katedralin çatısı ve kulesinin de çökmesi sonrası soruşturma başlattı.

Soruşturma, katedralin çatısında devam eden renovasyon çalışmaları sırasında bir kaza olduğu ihtimaline yoğunlaşıyor.

Yangın nasıl çıktı, nasıl büyüdü?

Yangın 15 Nisan Pazartesi günü yerel saatle 18:43 sularında başladı. Alevler kulede yoğunlaşıp katedralin çevresini sararken, ziyaretçiler bölgeden uzaklaştırıldı.

Alevler daha sonra katedralin ahşap tepesine hızla yayıldı.

Telif hakkı BBC Sport

İtfaiye ekipleri gece boyunca alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Katedralin görkemli çan kulelerinden birinde alevlerin göze çarpması, tarihi yapının tamamen alevlere gömüleceği korkusu yarattı.

Ertesi gün sabah 10:00 sularında çabalar sonuç verdi ve yangının söndürüldüğü açıklandı.

Katedral; heykel, resim, vitray, oyma, kabartma ve el yazmaları dahil pek çok sanat eseri ve müzik enstrümanının yanı sıra, Dikenli Taç ve İsa Peygamber'in gerildiği çarmıhtan bir parçanın da bulunduğu birçok dini sembolü barındırıyordu.

Ancak yangından kısa süre sonra 19. yüzyılda yenilenmiş olan meşe ahşabı kilise kulesi çöktü.

Tıklayın Notre-Dame'ın çatısı çöktü Çatı çökmeye başladı Alevler çatıya ulaştı

Dikenli Taç, Aziz Louise'nin tüniği ve Ünlü Kuzey Gül Penceresi, yangından kurtarılan tarihi eserler arasında.

Batı ve Güney Gül Pencereleri, Gerçek Çarmıh ve Kutsal Çivi, Katedral çanları ve büyük kilise orgu ise, akibeti bilinmeyen eserlerden bazıları.

Tıklayın Yangının büyüklüğü Yangın sırasında Yangından önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yangın sonucu büyük hasar gören tarihi Notre-Dame Katedrali'nin yeniden inşa edildikten sonra çok daha güzel olacağını söylüyor.

Macron, inşa çalışmalarının beş yıl içinde bitmesini istediği de vurguluyor.