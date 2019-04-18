Portekiz'de otobüs devrildi: En az 29 kişi yaşamını yitirdi

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Portekiz'in Madeira adasında Alman turistleri taşıyan bir otobüs yoldan çıkarak devrildi.

Caniço kenti yakınlarında gerçekleşen olayda en az 29 kişi yaşamını yitirirken 27 kişi de yaralandı.

Portekiz haber ajansı Lusa'ya göre Çarşamba günü yerel saatle 18.30'da gerçekleşen kazada sürücü otobüsün kontrolünü kaybetti.

Yolun kenarındaki yokuşa düşen otobüs, yokuşun altındaki eve çarparak durabildi.

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Belediye Başkanı Filipe Sousa "Olayı tarif edecek sözler bulmakta zorlanıyorum" dedi.

Yetkililer, otobüsün beş yaşında yeni sayılabilecek bir otobüs olduğunu açıkladı.

Otobüste 55 yolcunun yanı sıra bir de tur rehberi vardı.

Telif hakkı EPA Image caption Otobüsün yokuşta takla attığı anlaşılıyor

Kaza yeri polis tarafından kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Portekiz Devlet Başkanı Rebelo de Sousa'nın da olay yerine gittiği açıklandı.

Reuters'a göre Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e başsağlığı mesajı iletti.

Aynı adada 2005 yılında gerçekleşen bir otobüs kazasında da beş İtalyan turist yaşamını yitirmişti.