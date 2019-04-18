Samsung'un katlanan telefonunda ekran problemleri

Telif hakkı Samsung Image caption Samsung katlanan telefon modelini bu yılın başında tanıtmıştı

Samsung bu hafta aralarında BBC'nin de bulunduğu uluslararası basına, test etmeleri için katlanan telefonu Samsung Fold'u göndermişti.

Ama şimdi bundan pişmanlık duyması mümkün.

Çok sayıda gazeteci, test ettikleri telefonlarda ekran sorunlarıyla karşılaştı.

Bloomberg'den Mark Gurman:

The Verge'den Dieter Bohn:

CNBC'den Steve Kovach:

Mark Gurman ve Deiter Bohn'un yaşadığı sorunların nedeninin ekranlarının üzerindeki filmleri kaldırmaları olduğu anlaşıldı.

Çoğu yeni telefon, ekranlarının üzerinde koruyucu filmlerle geliyor ve kullanıcılar bu filmleri çıkarıyor. Fakat Samsung Fold'un ekranındaki filmi çıkarmamak gerekiyor.

Steve Kovach ise bu filmi çıkarmamasına rağmen sorunla karşılaştığını, henüz Samsung'dan bir açıklama alamadığını söylüyor.

Fiyatı 2 bin dolar (yaklaşık 13 bin TL) olan bir telefonun uzmanların elinde bile bu hale geldiği düşünülürse, satışa çıktıktan sonra milyonlarca kullanıcının elinde çok daha fazla sorunun ortaya çıkması mümkün.

BBC, telefonu kısa süre inceledikten sonra Samsung'a iade etmişti. Bu nedenle bu sorunları yaşamadı.