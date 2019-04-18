Pakistan'da otobüslerden indirilen 14 kişi kurşuna dizilerek öldürüldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, silahlı kişilerin otobüslerden indirdikleri en az 14 kişiyi öldürdüğü bildirildi.

Eyaletin İçişleri Bakanı Haydar Ali, Fransız AFP ajansına sayıları 20'den fazla olduğu belirtilen saldırganların "Cephe Birlikleri" adlı milis grubunun üniformalarını giydiklerini söyledi.

Ali "Makran Otoyolu'nda Karaçi'den Ormara kentine giden dört otobüsü durdurup 14 yolcuyu taradılar" dedi.

Ölenlerin tümünün Pakistanlı olduğu ve aralarında bir donanma subayıyla bir sahil güvelik görevlisinin de olduğu belirtiliyor.

Bakanlık kaçan saldırganların bulunması için büyük çaplı bir operasyon başlatıldığını açıkladı.

Başbakan İmran Han da saldırıyı kınadı.

Saldırının sorumluluğunu henüz hiçbir örgüt üstlenmedi.

Belucistan eyaletinin başkenti Quetta'da yaklaşık bir hafta önce düzenlenen intihar saldırısında 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Afganistan ve İran'la sınırı olan Belucistan, Pakistan'ın en büyük ve en yoksul eyaleti. Burası, radikal İslamcı, mezhepçi ve ayrılıkçı militanların faal olduğu bir bölge.

Belucistan'da IŞİD'in de aktif olduğu belirtiliyor. Quetta'da Şii Hazaraları hedef alan intihar saldırısını IŞİD üstlenmişti.

Pakistan ordusu, 2004'ten bu yana militanları hedef alan operasyonlar düzenliyor.

Belucistan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru adlı dev projenin merkezinde yer alıyor. Çin, milyarlarca dolara mal olacak bu altyapı projesiyle batıdaki Şincan eyaletini Arap Denizi'ndeki Gwadar limanına bağlamayı hedefliyor.