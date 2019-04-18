Telif hakkı AFP Image caption William Barr, Donald Trump tarafından Adalet Bakanlığı görevine getirildi.

ABD'de, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyası ekibinin Rusya'yla işbirliği yaptığı iddialarını soruşturan eski FBI Başkanı ve Özel Savcı Robert Mueller'in 400 sayfalık raporu bugün kamoyuna açıklanacak.

Demokratlar raporun yayımlanması öncesi Adalet Bakanı William Barr'ı, "Başkan Donald Trump lehine bir medya kampanyasına girişmekle" suçladı.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinden Jerry Nadler, Barr'ın uzun süredir beklenen raporun yayımlanmasından önce basın toplantısı düzenlemek istemesini, "Gerçeklerin konuşulmasına izin vermiyor" diyerek eleştirdi.

Barr tarafından yayımlanan özette, Mueller'in raporunda, Trump'ın Rusya'yla işbirliği yapmadığı sonucuna varıldığı belirtilmişti.

Ancak rapor "adaletin tesisini engellemekle" de suçlanan Trump'ı bu noktada tamamen aklamıyor.

Rapor Türkiye saatiyle 18:00'de ABD Kongresi'ne gönderilecek ve daha sonra bir noktada internette yayımlanacak.

Telif hakkı Alamy Image caption Robert Mueller

Mueller Raporu nedir?

22 ay süren soruşturma sonucu yayımlanan raporda, Rusya ve Trump'ın 2016 seçimlerindeki kampanya ekibi arasındaki işbirliği iddiaları inceleniyor.

Robert Mueller'in soruşturması, ABD istihbarat kuruluşlarının Rusya'nın seçimi Trump lehine etkilemeye çalıştığı kaygılarından sonra 2017'de başlatılmıştı.

Soruşturmada, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'e yönelik soruşturmanın sona erdirilmesini isteyen ve daha sonra FBI Başkanı James Comey'yi kovan Trump'ın, adaleti engellemeye çalışıp çalışmadığı da incelendi.

Flynn, daha sonra Rusya ile temasları konusunda FBI'a yalan söylediğini kabul etti.

Trump'ın üst düzey altı eski danışmanından biri ve aralarında 12 Rus vatandaşının da bulunduğu diğer 30 kişiye, soruşturma sonucu suçlama yöneltildi.

Telif hakkı Reuters Image caption ABD Başkanı Donald Trump

Neler biliyoruz?

Şu ana dek kamuoyu sadece, ABD Adalet Bakın Barr'ın yayımladığı 4 sayfalık özeti gördü.

Özette, Mueller'in vardığı başlıca sonuçlar açıklanıyor. Bunlardan biri, Trump'ın 2016 başkanlık seçimi kampanyasına Rusya ile işbirliği yapmadığı, diğeri ise adalete engel olmak suçlamasından tam anlamıyla aklanmadığı.

Barr, "Bu rapor, başkanın su işlediği sonucuna varmamakla birlikte, kendisini tam olarak aklamıyor da" demişti.

Birçok kişi, tam raporun yayımlanmasıyla bu sözlerin tam olarak ne anlama geldiğini anlamayı umuyor.

Ama bu çok kolay olmayabilir. Rapordan bazı bölümler çıkartıldı ve neden çıkartıldığını göstermek için farklı renkler kullanılacak.

BBC Kuzey Amerika Editörü Jon Sopel, "Bir rapordan çok boyama kitabına benzeyebilir" diyor.

Trump'ın tepkisi ne oldu?

ABD Başkanı Trump ve destekçileri, hiç vakit kaybetmeden Rusya'yla işbirliği bulunamaması boyutuna odaklandı.

Trump geçen ay Michigan'da yaptığı açıklamada "Üç yıllık yalanlar, karalamalar, iftiralardan sonra Rusya düzmecesi nihayet öldü. İşbirliği hayali bitti" demişti.

Cumhuriyetçi Başkan, sık sık soruşturmayı bir "cadı avı" diye tanımlamıştı.

Ancak Trump, raporun kendisini adaleti engelleme iddialarından aklamadığına hiç değinmedi.

Karşıtları ne diyor?

Önde gelen Demokratlar Mueller Raporu'nun tamamının yayımlanmasını talep ediyor ve Temsilciler Meclisi'ndeki komisyonlarda sahip oldukları çoğunluğu, Başkan Trump hakkında açılan soruşturmanın sürmesi için kullanmak istiyorlar.

Mueller'in ekibinin raporu Adalet Bakanlığına teslim etmesinin ardından, Barr'ın raporu kullanma biçimini de eleştiriyorlar.