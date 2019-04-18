Kenya'da bir müzedeki dolapta milyonlarca yıl önce yaşamış dev bir aslanın fosili bulundu

Telif hakkı AFP Image caption "Hynaenodon" türü aslan

Kenya'da bir müzedeki dolapta yaklaşık 40 yıldır sırtlan iskeleti diye tutulan bir fosilin, 20 milyon önce yaşayan dev bir aslana ait olduğu anlaşıldı.

Svahili dilinde "Büyük Afrika aslanı" anlamına gelen "Simbakubwa kutokaafrika" adlı "hynaenodon" türü aslanın Doğu Afrika'ya özgü nesli tükenmiş bir memeli olduğu belirtiliyor.

Bu hayvanlar sırtlanlarla akrabalığı olmamasına karşın, sırtlanlarınkine benzer dişleri olduğu için "hynaenodon" olarak adlandırılıyor.

'Kutup ayısı büyüklüğünde hiper etçil'

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan araştırmacı Matthew Borths'a göre fosili bulunan hayvan, dev dişleri olan, kutup ayısı büyüklüğünde bir "hiper-etçil".

National Geographic'in haberine göre, Nairobi Ulusal Müzesi'nde araştırma yapan Borths, 2013'te üzerinde "sırtlanlar" etiketi bulunan çekmecedeki dişlerle çene ve diğer kemik parçalarını incelemek için izin aldı.

1970'lerin sonunda Kenya'nın batısındaki bir kazıda bulunan fosil üzerindeki inceleme 2017'den beri devam ediyordu.

Borths ve Nancy Stevens adlı paleontoloğun araştırmasıyla ilgili bulgular, bilim dergisi Journal of Vertabrate Palentology'de yayımlandı.