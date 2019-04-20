ABD: 14 yaşındaki iki kız çocuğu 9 kişiyi öldürmeyi planlamaktan gözaltında

Telif hakkı Getty Images Image caption ABD'de bir sınıf (Arşiv fotoğrafı)

ABD'nin Florida eyaletinde 14 yaşındaki iki kız çocuğu, dokuz kişiyi öldürmeyi planladıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Avon Park Ortaokulu'nun öğrencisi olan zanlıların, bir öğretmenlerinin cinayet planlarının detaylarının yer aldığı bir dosyayı bulmasının ardından gözaltına alındıkları belirtildi.

Sekiz sayfalık notlarda, kız çocuklarının nasıl silah bulacaklarını ve cesetlerden nasıl kurtulacaklarını planladıkları kaydedildi.

Zanlıların mahkeye çıkartılmak üzere gözaltında tutuldukları ve dokuz cinayet planlama ve üç adam kaçırma için komplo suçlamasıyla karşılaşcakları bildirildi.

Dosyayı bulan öğretmenin, kız çocuklarının "kaygıyla" dosyayı aradıklarını ve birinin diğerine "Beni çağırırlarsa ya da dosyayı bulmuşlarsa, sadece bir şaka olduğunu iddia edeceğim" dediğini iddia ettiği vurgulandı.

Öğretmenin daha sonra üzerinde "Mahrem bilgi", "Açmayın" ve "11/9 Projesi" yazılı etiketler yer alan dosyayı bulduğu belirtildi.

NBC televizyonunun haberine göre, dosyanın içinde bir isim listesi ve cinayetlerin nasıl işleneceğini anlatan detaylar bulundu.

Belgelerde, ateşli silahlar edinmek ve kurbanlarının cesetlerini yakıp, gömmekten bahsedildiği söyleniyor.

Planlarda "TIRNAK YOK" ve "Kıyafetleri giydiğimiz andan itibaren saç görünmeyecek" gibi ifadeler eyer alıyor.

Polis yetkilisi Scott Dressel "Şaka olduğunu düşünmeleri önemli değil. Böyle bir şeyin şakası olmaz. İnsanları öldürmek konusunda şaka yapılmaz." dedi.

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