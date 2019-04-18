Telif hakkı Reuters Image caption Donald Trump ve Robert Mueller

ABD Başkanı Donald Trump ve seçim kampanyası ekibinin Rusya'yla işbirliği yapıp yapmadığını soruşturan eski FBI Başkanı ve özel yetkili savcı Robert Mueller'in raporu bugün kamuoyuna açıklandı.

448 sayfalık raporda, Trump'ın Mueller'i görevden almaya çalıştığı ortaya çıktı.

Raporda, Trump'ın Haziran 2017'de, eski Beyaz Saray avukatı Don McGahn'ı aradığı ve Mueller'i görevden almasını istediği belirtiliyor.

Trump, bu talebine gerekçe olarak, "çıkar çatışmasını" göstermiş.

Raporda, Trump veya onun kampanya ekibinden birinin Rusya'nın işbirliği yaptığı yolunda kanıt bulunamadığı ancak Başkan'ın adaletin tesisini engelleyip engellemediği konusunda somut bir yasal sonuca varılamadığı belirtiliyor.

Trump'ın avukatları daha önce raporun Başkan için "tam bir zafer" olduğunu söylemişlerdi.

Demokratlar ise raporun kamuoyuna açıklanması öncesi bir basın toplantısı düzenleyen ABD Adalet Bakanı William Barr'ı eleştirmişlerdi.

Beyaz Saray'daki çekişmelere ayrıntılı yer veriliyor

Trump'ın soruşturmaya tepki göstermesi nedeniyle Beyaz Saray son iki yıl büyük çatışmalara, istifalara ve yalan beyanlara sahne oldu.

Raporda, Trump'ın, soruşturmanın başına özel yetkili savcı Mueller'in atandığını öğrendikten sonra "Aman Tanrım! Bu korkunç. Bu başkanlığımın sonu olur" değerlendirmesinde bulunduğu ve dönemin Adalet Bakanı Jeff Sessions'a yönelerek "Bunların olmasına nasıl izin verdin?" diye suçladığı ifade ediliyor.

Başkan ile dönemin Beyaz Saray danışmanı McGahn arasında da gerginlikler olduğu, Trump onu iki kez Camp David'den çağırarak Mueller'i kovmasını istediği, McGahn'ın ise eski Başkan Richard Nixon'ın Watergate skandalına gönderme yaparak bu talebi reddettiği belirtiliyor.

New York Times'ın olayı ortaya çıkarması üzerine Trump, McGahn'dan olayı inkar etmesini istemiş, danışman ise bunu yapmamıştı.

Bunun üzerine Trump, McGahn'a "yalancı piç" diye hitap etmiş, raporu inkar etmemesi halinde ise "o zaman ben ondan kurtulmak zorunda kalacağım" demişti. Ancak Trump, McGahn'ı kovmamış, o yıl sonunda McGahn kendisi görevden ayrılmıştı.

ABD Adalet Bakanı Barr: Mueller raporunda Rusya'yla işbirliğine ve Trump'ın adaletin tesisini engellediğine dair kanıt yok