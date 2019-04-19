Kuzey İrlanda'daki protestolarda bir gazeteci öldü, polis 'Yeni IRA'yı suçluyor

Telif hakkı PA

Kuzey İrlanda'nın Derry kentinde Perşembe akşamı başlayan protesto gösterileri sırasında 29 yaşındaki gazeteci Lyra McKee'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kuzey İrlanda Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Lyra McKee'nin ölümü hakkında 'terörist saldırı' soruşturması başlatıldığını açıkladı ve olayın arkasında kendisini 'Yeni IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu)' olarak adlandırılan örgütün olduğundan şüphelenildiğini belirtti.

Perşembe günü Derry'de yaşanan protesto gösterileri sırasında polis ve göstericiler arasında çatışma çıkmış, Derry Emniyeti bölgede görev yapan polislere en az 50 molotof kokteyli atıldığını ifade etmişti. Polis ayrıca silahlı bir kişinin protestolar sırasında ateş açtığını da söyledi.

Protestoların Derry bölgesinde polis güçlerinin yürüttüğü bir güvenlik operasyonuna tepki olarak başladığı belirtiliyor.

Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık ile birliğini savunan Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) lideri Arlene Foster, Derry'de yaşananları ve Lyra McKee'nin öldürülmesini kınayan bir açıklama yaptı ve "1970'lerde, 80'lerde, 90'larda sokaklarımıza silahları getirenler hatalıydı. 2019'da da bu eylemler aynı ölçüde hatalıdır. Kimse geçmişe dönmek istemiyor" dedi.

1970'li yıllarda 'IRA'nın siyasi kanadı olarak' bilinen ve bugün Kuzey İrlanda'nın en büyük iki siyasi partisinden birisi olan Sinn Fein'in Başkan Yardımcısı Michelle O'neill ise Lyra McKee'nin öldürülmesini "Tüm toplumumuza yönelik bir saldırı" diyerek niteledi.

O'neill, "Bu genç kadının öldürülmesi ailesi için büyük bir trajedi ancak aynı zamanda tüm toplumumuza yönelik, Kuzey İrlanda'daki barış sürecine yönelik bir saldırı" dedi.

Gazeteci Leona O'neill'in, Twitter'dan paylaştığı videoda polis araçlarına atılan molotof kokteylleri görülüyor.

'Yeni IRA' kim, ne istiyor?

Yeni IRA, Kuzey İrlanda ve İngiltere'de aktif olan bir paramiliter örgüt olarak tanımlanıyor. Örgüt, amacının Kuzey İrlanda'daki Birleşik Krallık hakimiyetini sonlandırmak ve Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti'ni birleştirmek olduğunu söylüyor.

Yeni IRA'nın köklerinin, 1997'deki ateşkesi reddeden ve kendisini 'Gerçek IRA' olarak adlandırmaya başlayan yapılanmaya dayandırıyor.

2012'de Gerçek IRA ve daha küçük ölçekli Cumhuriyetçi militan örgütler bir araya gelerek Yeni IRA olarak tanımlanmaya başlanmıştı. Örgüt ise kendisini sadece IRA olarak adlandırıyor.

Örgüt son olarak Mart ayında Londra ve Glasgow'da yaşanan bombalı paket olaylarını üstlenerek gündeme gelmişti.

Bombaların gönderildiği adresler arasında Glasgow Üniversitesi, Heathrow Havalimanı ve Waterloo Tren İstasyonu da vardı.