Çevre hareketi Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) eylemcilerinin Londra'nın önemli noktalarındaki eylemleri beşinci gününe girdi.

Bugüne dek, 570 kişinin gözaltına alındığı eylemlere Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Emma Thompson da destek verdi.

Amerika'dan İngiltere'ye gelen oyuncu, kentin merkezinde yer alan Oxford Circus'ta protestoculara katıldı ve burada bir konuşma da yaptı.

Thompson, gazetecilerin, "İngiltere'ye uçakla gelerek, karbon salınımına katkıda bulunmanız, ikiyüzlülük değil mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İngiliz hükümetinin temiz enerji konusunda verdiği taahhütleri yerine getirmemesi, ikiyüzlülük değil mi?" cümlesiyle yanıtladı.