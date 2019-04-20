IŞİD '35 Suriye askerini öldürdü'

Telif hakkı EPA Image caption Baghuz, the group's last territorial stronghold, was captured last month

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in son günlerde çölde düzenlediği saldırılarda 35 Suriye Ordusu askerini öldürdüğünü duyurdu.

İngiltere merkezli grup, IŞİD'in Humuz ve Deyr ez Zor bölgelerinde saldırdığını bildirdi.

IŞİD'in medya organlarında söz konusu saldırılardan söz edilirken, Suriyeli yetkililer doğrulamadı.

Saldırı haberleri, bazı IŞİDŞ militanlarının örgütün elindeki son yer olan Baghuz'dan çöle kaçtıklarının bildirilmesinden haftalar sonra geldi.

Kürtlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri, 23 Mart'ta Baghuz'un IŞİD'in elinden "kurtarılığını" duyurmuştu.

Baghuz'un alınması, örgütün elindeki son yerin ele geçirilmesi anlamına gelse de, uzmanlar bunun IŞİD'in ya da ideolojinin sonu olmadığı uyarısında bulunmuşlardı.

Aralrında yabancı ülke vatandaşlarının da bulunduğu binlerce IŞİD militanı ve aileleri Baghuz'dan tahliye edilmelerinin ardından, yakındaki kamplara yerleştirilmişti.

'En kanlı saldırı'

Suriye İnsan Halkları Gözlemevi, IŞİD militanlarının geçen Perşembe günü Humus bölgesindeki çölde 27 Suriye askeri ve hükümet yanlısı milisi öldürdüğünü duyurdu.

Sekiz kişinin de Perşembe gecesi Deyr ez Zor'da öldürüldüğü kaydedildi.

Gözlemevi'nin Başkanı Rami Abdülrahman yaşananların "IŞİD'in yenildiğinin ilan edilmesinden bu yana hükümet yanlısı güçlere yönelik en kanlı saldırı olduğunu" belirtti.

Çatışmalarda ayrıca en az altı IŞİD militanının öldürüldüğü kaydedildi.

IŞİD'in yayın organı Amaq, militanların Humus'taki çatışmalar sırasında aralarında zırhlı araçlar ve makineli tüfeklerin de bulunuduğu silahları ele geçirdiğini iddia etti.